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    Кузьмин: «Сейчас для меня главное – набрать кондиции и вернуть связи с партнерами»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин, вернувшийся в состав казанцев спустя почти девять месяцев после травмы колена, подчеркнул, что главной задачей для него сейчас является набор кондиций и восстановление игровых связей с партнерами по команде. Сегодня футболист провел на поле полчаса в контрольном поединке с «Осиеком» (1:2).

    «Несмотря на то, что проиграли, игра была неплохой, много комбинировали, многое получалось из того, что наигрываем на тренировках. Это радует. Результат важен, но не в первую очередь. Главное сейчас – набрать кондиции, вернуть связи. Думаю, в этом прогресс есть.

    Какие ощущения от возвращения в строй после длительного восстановления? Был очень сложный период восстановления. Спасибо родным и близким за поддержку, физиотерапевту Хуану Мартинесу. Конечно, присутствовало волнение, но больше переживал не за то, как сыграю, а за то, как будет вести себя мое колено. Все-таки тренировки тренировками, а игра – совсем другое. Очень рад, что все прошло нормально, никаких болевых ощущений не почувствовал», – сказал Кузьмин.

    Напомним, что из-за повреждения, полученного в мае минувшего года, 35-летний игрок сборной России был вынужден пропустить Евро-2016. В прошлом розыгрыше РФПЛ Кузьмин записал в свой актив два гола и три результативные передачи в 21-м матче.

    Источник: ФК «Рубин»

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    04.02.2017 16:59
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