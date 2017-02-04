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    Болельщики «Бетиса» – Зозуле: «Севилья – это твой дом»

    Как сообщает antena3.com, болельщики «Бетиса» выразили моральную поддержку форварду Роману Зозуле, который так и не перешел в «Райо Вальекано» по причине угроз в его сторону от фанатов «великанов».

    Договоренность о переходе 27-летнего игрока была достигнута в январе, но впоследствии «пчелы» были вынуждены аннулировать сделку, так как украинец подвергся нападкам фанатов мадридцев, обвинивших его в нацистских взглядах.

    По возвращении в Севилью, болельщики «Бетиса» устроили Зозуле теплый прием, сказав игроку, что Севилья является его домом. После чего поклонники вручили нападающему футболку, на которой изображен логотип ультрас-группы «Бетиса».

    Ранее сообщалось, что «Райо Вальекано» пообещал Зозуле обеспечить безопасность и предложил ему вернуться, однако футболист отказался, так как, по его словам, больше всего боится не за себя, а за свою семью.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2017 12:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +664

      Небесная 5 февраля 2017, 00:34

      Что ни новость, то про Зозулю. Писать больше не о чем? На кой нам сдался этот неоукроп

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3689

      lordmrv 4 февраля 2017, 17:23

      сколько славы пидору. хорош писать про него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 4 февраля 2017, 15:12

      Поднесли горилки с салом !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 февраля 2017, 13:26

      Умилительно..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3689

      lordmrv > shinnik 4 февраля 2017, 17:24

      и у меня скупая мужская слеза навернулась

      1
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