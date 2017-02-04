Болельщики «Бетиса» – Зозуле: «Севилья – это твой дом»

Как сообщает antena3.com, болельщики «Бетиса» выразили моральную поддержку форварду Роману Зозуле, который так и не перешел в «Райо Вальекано» по причине угроз в его сторону от фанатов «великанов».

Договоренность о переходе 27-летнего игрока была достигнута в январе, но впоследствии «пчелы» были вынуждены аннулировать сделку, так как украинец подвергся нападкам фанатов мадридцев, обвинивших его в нацистских взглядах.

По возвращении в Севилью, болельщики «Бетиса» устроили Зозуле теплый прием, сказав игроку, что Севилья является его домом. После чего поклонники вручили нападающему футболку, на которой изображен логотип ультрас-группы «Бетиса».

Ранее сообщалось, что «Райо Вальекано» пообещал Зозуле обеспечить безопасность и предложил ему вернуться, однако футболист отказался, так как, по его словам, больше всего боится не за себя, а за свою семью.