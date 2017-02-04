Примера. «Малага» потерпела поражение от «Эспаньола» и продлила безвыигрышную серию до 10 матчей

В матче 21-го тура Примеры «Эспаньол» в гостях добился победы над «Малагой» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Пабло Пьятти.

Таким образом, «Малага» продлила безвыигрышную серию во всех турнирах до 10 встреч кряду. «Эспаньол» же одержал третью победу подряд в рамках чемпионата Испании.

Данный успех позволил каталонскому клубу набрать 32 очка и подняться на восьмое место в турнирной таблице. В активе «Малаги» – 22 очка и 14-я позиция.

Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

Малага – Эспаньол – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Пьятти, 17.

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