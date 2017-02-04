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    Примера. «Малага» потерпела поражение от «Эспаньола» и продлила безвыигрышную серию до 10 матчей

    В матче 21-го тура Примеры «Эспаньол» в гостях добился победы над «Малагой» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Пабло Пьятти.

    Таким образом, «Малага» продлила безвыигрышную серию во всех турнирах до 10 встреч кряду. «Эспаньол» же одержал третью победу подряд в рамках чемпионата Испании.

    Данный успех позволил каталонскому клубу набрать 32 очка и подняться на восьмое место в турнирной таблице. В активе «Малаги» – 22 очка и 14-я позиция.

    Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

    Малага – Эспаньол – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Пьятти, 17.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2017 16:50
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