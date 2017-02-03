«Райо Вальекано» предложил Зозуле вернуться в клуб

«Райо Вальекано», Ла Лига, и Ассоциация испанских футболистов выступили с совместным заявлением по поводу ситуации с нападающим «Бетиса» Романом Зозулей.

Напомним, ранее «Райо Вальекано» отказался от аренды 27-летнего игрока из-за угроз со стороны радикально настроенных фанатов клуба, уличивших Зозулю в нацистских взглядах.

«Все мы сохраняем твердую позицию, чтобы не подаваться давлению. На встрече было решено обеспечить безопасность игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

Игрок, зная об этих условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и Ассоциации, до 6 февраля должен принять решение о своем будущем», – сообщается в заявлении.