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    «Райо Вальекано» предложил Зозуле вернуться в клуб

    «Райо Вальекано», Ла Лига, и Ассоциация испанских футболистов выступили с совместным заявлением по поводу ситуации с нападающим «Бетиса» Романом Зозулей.

    Напомним, ранее «Райо Вальекано» отказался от аренды 27-летнего игрока из-за угроз со стороны радикально настроенных фанатов клуба, уличивших Зозулю в нацистских взглядах.

    «Все мы сохраняем твердую позицию, чтобы не подаваться давлению. На встрече было решено обеспечить безопасность игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

    Игрок, зная об этих условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и Ассоциации, до 6 февраля должен принять решение о своем будущем», – сообщается в заявлении.

    Источник: Twitter

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    03.02.2017 18:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 февраля 2017, 21:43

      Как все мы видим - бомбардир.РУ , а не .УА - отсюда убедительная просьба, дорогая редакция, - не пиарить тут хохлов!!! Пишите пожалуйста больше про РУССКИХ игроков, чтобы например я, русский, читал о спортсменах - своих соотечественниках, а о хохлах пусть читают хохлы на хохлятских сайтах.

      -2
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 18:25

      За свои поступки нужно отвечать.

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