«Райо Вальекано» предложил Зозуле вернуться в клуб

Как все мы видим - бомбардир.РУ , а не .УА - отсюда убедительная просьба, дорогая редакция, - не пиарить тут хохлов!!! Пишите пожалуйста больше про РУССКИХ игроков, чтобы например я, русский, читал о спортсменах - своих соотечественниках, а о хохлах пусть читают хохлы на хохлятских сайтах.
«Райо Вальекано», Ла Лига, и Ассоциация испанских футболистов выступили с совместным заявлением по поводу ситуации с нападающим «Бетиса» Романом Зозулей.
Напомним, ранее «Райо Вальекано» отказался от аренды 27-летнего игрока из-за угроз со стороны радикально настроенных фанатов клуба, уличивших Зозулю в нацистских взглядах.
«Все мы сохраняем твердую позицию, чтобы не подаваться давлению. На встрече было решено обеспечить безопасность игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.
Игрок, зная об этих условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и Ассоциации, до 6 февраля должен принять решение о своем будущем», – сообщается в заявлении.