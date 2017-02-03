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«Райо Вальекано» предложил Зозуле вернуться в клуб

3 февраля 2017, 18:23
3

«Райо Вальекано», Ла Лига, и Ассоциация испанских футболистов выступили с совместным заявлением по поводу ситуации с нападающим «Бетиса» Романом Зозулей.

Напомним, ранее «Райо Вальекано» отказался от аренды 27-летнего игрока из-за угроз со стороны радикально настроенных фанатов клуба, уличивших Зозулю в нацистских взглядах.

«Все мы сохраняем твердую позицию, чтобы не подаваться давлению. На встрече было решено обеспечить безопасность игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

Игрок, зная об этих условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и Ассоциации, до 6 февраля должен принять решение о своем будущем», – сообщается в заявлении.

Источник: Twitter
Испания. Примера Райо Вальекано Бетис Зозуля Роман
Комментарии (3)
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S.sol
1486135548
За свои поступки нужно отвечать.
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Обер-КанцлерЪ
1486147430
Как все мы видим - бомбардир.РУ , а не .УА - отсюда убедительная просьба, дорогая редакция, - не пиарить тут хохлов!!! Пишите пожалуйста больше про РУССКИХ игроков, чтобы например я, русский, читал о спортсменах - своих соотечественниках, а о хохлах пусть читают хохлы на хохлятских сайтах.
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