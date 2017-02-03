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Футболисты «Бетиса» поддержали Зозулю

3 февраля 2017, 13:50
22

Игроки «Бетиса» выступили с официальным заявлением в поддержку нападающего Романа Зозули, который покинул «Райо Вальекано» из-за конфликта с болельщиками.

Ранее сообщалось, что «Райо Вальекано» отказался от аренды 27-летнего игрока из-за угроз со стороны радикально настроенных фанатов клуба, уличивших Зозулю в нацистских взглядах. Поводом для подобных выводов послужила футболка украинской сборной, в которой Зозуля прилетел в Испанию еще в прошлом году.

«Мы находимся здесь для того, чтобы выразить наше возмущение по поводу событий, которые произошли с нашим товарищем по команде Романом Зозулей в последние дни.

Это публичное линчевание футболиста, чей профессионализм и личное поведение с момента его прибытия в клуб были безупречными. Поэтому мы осуждаем те обвинения, которым об был подвергнут. Все это произошло из-за вымышленной истории о значении футболки, с которой он приехал в Севилью. Ситуация, которая затем возникла, кажется крайне серьезной, и мы считаем, что любой из нас мог стать жертвой подобного обращения.

Каждый человек должен подумать о том, как легко нанести вред без причины. Выражаем нашу поддержку Роману и его семье. Мы все с Зозулей», – заявили игроки «Бетиса».

Источник: ФК «Бетис»
Испания. Примера Бетис Райо Вальекано Зозуля Роман
Комментарии (22)
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Luccot
1486120318
не футболка повод, что за бред, еще раз повторяю, а фото возле портрета Бендеры и поддерживание финансово ультраправых боевиков из правого сектора
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Asbjorn
1486120508
Футбол вне политики,ну да ну да
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serhz
1486121186
Быстро мальчики забыли как их страну нацисты кровью заливали ! -весьма жаль.
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Перекладина
1486121499
Опять Зозуля в центре скандала((
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sergun-kuk
1486122916
Футбол и Бандера - не совместимы!!!! Он, наверное захотел Правому сектору понравиться!
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balaton78
1486123680
Сосуля не прав! Нечего было заигрывать с нацистами и показывать футболку с предателем.
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elizaveta-285
1486123961
Нечего в футбол играть тогда - пусть на Донбасс едет чтобы понравиться Правому сектору!!!
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elizaveta-285
1486123988
Facebook закрыл доступ к странице Зозули
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proekt
1486143070
Слава Украинцам!!!
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Закат
1486322256
А потом они все меж собой дружно занялись любовью, чтоб укрепить поддержку зозули.
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