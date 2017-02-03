Футболисты «Бетиса» поддержали Зозулю

Игроки «Бетиса» выступили с официальным заявлением в поддержку нападающего Романа Зозули, который покинул «Райо Вальекано» из-за конфликта с болельщиками.

Ранее сообщалось, что «Райо Вальекано» отказался от аренды 27-летнего игрока из-за угроз со стороны радикально настроенных фанатов клуба, уличивших Зозулю в нацистских взглядах. Поводом для подобных выводов послужила футболка украинской сборной, в которой Зозуля прилетел в Испанию еще в прошлом году.

«Мы находимся здесь для того, чтобы выразить наше возмущение по поводу событий, которые произошли с нашим товарищем по команде Романом Зозулей в последние дни.

Это публичное линчевание футболиста, чей профессионализм и личное поведение с момента его прибытия в клуб были безупречными. Поэтому мы осуждаем те обвинения, которым об был подвергнут. Все это произошло из-за вымышленной истории о значении футболки, с которой он приехал в Севилью. Ситуация, которая затем возникла, кажется крайне серьезной, и мы считаем, что любой из нас мог стать жертвой подобного обращения.

Каждый человек должен подумать о том, как легко нанести вред без причины. Выражаем нашу поддержку Роману и его семье. Мы все с Зозулей», – заявили игроки «Бетиса».