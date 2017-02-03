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    Футболисты «Бетиса» поддержали Зозулю

    Игроки «Бетиса» выступили с официальным заявлением в поддержку нападающего Романа Зозули, который покинул «Райо Вальекано» из-за конфликта с болельщиками.

    Ранее сообщалось, что «Райо Вальекано» отказался от аренды 27-летнего игрока из-за угроз со стороны радикально настроенных фанатов клуба, уличивших Зозулю в нацистских взглядах. Поводом для подобных выводов послужила футболка украинской сборной, в которой Зозуля прилетел в Испанию еще в прошлом году.

    «Мы находимся здесь для того, чтобы выразить наше возмущение по поводу событий, которые произошли с нашим товарищем по команде Романом Зозулей в последние дни.

    Это публичное линчевание футболиста, чей профессионализм и личное поведение с момента его прибытия в клуб были безупречными. Поэтому мы осуждаем те обвинения, которым об был подвергнут. Все это произошло из-за вымышленной истории о значении футболки, с которой он приехал в Севилью. Ситуация, которая затем возникла, кажется крайне серьезной, и мы считаем, что любой из нас мог стать жертвой подобного обращения.

    Каждый человек должен подумать о том, как легко нанести вред без причины. Выражаем нашу поддержку Роману и его семье. Мы все с Зозулей», – заявили игроки «Бетиса».

    Источник: ФК «Бетис»

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    03.02.2017 13:50
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2

      Закат 5 февраля 2017, 22:17

      А потом они все меж собой дружно занялись любовью, чтоб укрепить поддержку зозули.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      proekt 3 февраля 2017, 20:31

      Слава Украинцам!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 3 февраля 2017, 15:13

      Facebook закрыл доступ к странице Зозули

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 3 февраля 2017, 15:12

      Нечего в футбол играть тогда - пусть на Донбасс едет чтобы понравиться Правому сектору!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 3 февраля 2017, 15:08

      Сосуля не прав! Нечего было заигрывать с нацистами и показывать футболку с предателем.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 3 февраля 2017, 14:55

      Футбол и Бандера - не совместимы!!!! Он, наверное захотел Правому сектору понравиться!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Перекладина 3 февраля 2017, 14:31

      Опять Зозуля в центре скандала((

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 3 февраля 2017, 14:26

      Быстро мальчики забыли как их страну нацисты кровью заливали ! -весьма жаль.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4842

      neveldomha > serhz 3 февраля 2017, 14:29

      В Донбасс их на перевоспитание.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > serhz 3 февраля 2017, 14:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какие нацисты и когда?

      -4
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > kykyi 3 февраля 2017, 15:09

      Уроки истории не пропускай и маму с папой слушай. А если чего не знаешь - гугли, не стесняйся.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > mgordeev 3 февраля 2017, 15:13

      Тебе самому погуглить не грех. Может напомнишь, у мамы, папы спроси.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > kykyi 3 февраля 2017, 15:34

      "Франко репрессии" и "франко жертвы" гугли, и уважительно со старшими говори, а то мамка по ушам надерет. А папка ремнем прибавит, сейчас это законно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > mgordeev 3 февраля 2017, 15:40

      Внимательно почитай, режим Франко никогда не был нацистским, а товарищ именно о нацистах пишет.
      Вещи близкие но разные. Даже с младшими, в чем я сомневаюсь, нужно говорить уважительно. Уши, ремень-это не наш метод.

      -3
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > kykyi 3 февраля 2017, 15:43

      ОУН УПА.
      с. Яновая Долина (1943), c. Гута Пеняцкая (1944), Волынь (1942), Липники (1943), Владинопол (1943), Пдярков (1943), Острувки, Половце (1944).

      Жду ответа.

      3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > kykyi 3 февраля 2017, 15:44

      Режим был националистическим, тут соглашусь. Но тем, чью кровь проливали в целом все равно, нацистских или националистических взглядов были убийцы.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Schicko_008 3 февраля 2017, 15:45

      Вопрос проясни, не понятно.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > mgordeev 3 февраля 2017, 15:48

      В Испании, Италии он был фашистским. Там укрывалось к тому же много тех же евреев. Ну а крови и в нашу гражданскую хватало. Я не приравниваю советскую власть с фашистской, хотя жертв было не меньше.

      -2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 февраля 2017, 14:15

      Футбол вне политики,ну да ну да

      4
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      Рейтинг: +86

      Luccot 3 февраля 2017, 14:11

      не футболка повод, что за бред, еще раз повторяю, а фото возле портрета Бендеры и поддерживание финансово ультраправых боевиков из правого сектора

      13
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Luccot 3 февраля 2017, 14:25

      Зозулю на гиляку! А как футболист он мне был интересен. фамилия ему видно такая не зря дана.Как и дятлы в природе погибают от состясения мозга так и он погиб как человек от взрыва своего.

      5
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