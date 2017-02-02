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    Facebook закрыл доступ к странице Зозули

    Известная социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт нападающего «Бетиса» и сборной Украины Романа Зозули.

    Ранее сообщалось, что «Райо Вальекано» отказался от аренды 27-летнего игрока из-за угроз со стороны радикально настроенных фанатов клуба, уличивших Зозулю в нацистских взглядах.

    Поводом для подобных выводов послужила футболка украинской сборной, в которой Зозуля прилетел в Испанию еще в прошлом году.

    В текущем сезоне украинец провел за «Бетис» шесть матчей, голами и результативными передачами не отметился.

    Источник: Facebook.com

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    02.02.2017 23:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 февраля 2017, 09:17

      Где же ты теперь воля вольная?
      С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь?
      Зозуля...Прощай.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 февраля 2017, 00:26

      Детям мороженое, нацикам бан по жизни))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > ivanthebest 4 февраля 2017, 19:00

      Истину глаголишь!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 3 февраля 2017, 00:16

      Ну пусть теперь Бандере молится...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Luccot 3 февраля 2017, 00:03

      повод не футболка, а фото флагом правого сектора, а также то, что Зозуля финансировал этих самых ультраправых радикалов.

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