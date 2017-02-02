Facebook закрыл доступ к странице Зозули

Известная социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт нападающего «Бетиса» и сборной Украины Романа Зозули.

Ранее сообщалось, что «Райо Вальекано» отказался от аренды 27-летнего игрока из-за угроз со стороны радикально настроенных фанатов клуба, уличивших Зозулю в нацистских взглядах.

Поводом для подобных выводов послужила футболка украинской сборной, в которой Зозуля прилетел в Испанию еще в прошлом году.

В текущем сезоне украинец провел за «Бетис» шесть матчей, голами и результативными передачами не отметился.