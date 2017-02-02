«Ростов» хочет купить Мокоджо на деньги от предполагаемой продажи Нобоа

Полузащитник «Твенте» и сборной ЮАР Камохело Мокоджо может продолжить карьеру в России. К футболисту проявляет предметный интерес «Ростов».

«Ростовский клуб уже имеет договоренность с «Твенте» о трансфере Мокоджо. Однако у «Ростова» не найдется средств на его приобретение без продажи Нобоа», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

25-летний хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате Голландии 19 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 3,5 миллиона евро.