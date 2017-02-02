Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Форвард ЦСКА поддержал идею внедрения потолка зарплат

    Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов затронул тему о необходимости введения в РФПЛ потолка зарплат. По мнению футболиста, данная инициатива стала бы положительным моментом для профессионального роста молодых игроков.

    «Было много случаев, когда молодым игрокам явно переплачивали, и они переставали прогрессировать, думая, что уже всего добились в жизни. С другой стороны, человек может зарабатывать много и для этого прикладывает максимум усилий. Я думаю, что лично мне не помешал бы потолок зарплат. Я еще должен заслужить хорошие деньги», – заявил Жамалетдинов.

    Напомним, 19-летний футболист является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне Жамалетдинов принял участие в одном матче армейцев в рамках Кубка России.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2017 16:08
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 2 февраля 2017, 19:20

      Не более 1млн. рублей в год.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 2 февраля 2017, 16:45

      Может попробуют больше внимание уделять психологии футболистов? Почему русский молодой футболист начинает получать миллион рублей и после этого считает себя крутым игроком, а условные Роналду и Месси, которым уже и доказывать особо нечего, продолжают прогрессировать, с гордостью играют за свои сборные и деньги их не портят? Все дело в воспитании футболистов

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > bset 2 февраля 2017, 17:04

      Дело не в воспитании футболистов, а вообще в национальном сознании. У нас в стране если у тебя есть большие деньги, то тебе закон не писан: при случае можно и на лапу дать, если кто начнет дое...ся. В Европе не так - там даже если у тебя есть большие деньги, верховенство закона никто не отменял. И если ты что-то нарушил, то тебя прижучат быстренько.
      Да особо приближенные к жопе императора, которым может все сойти с рук, имеются везде. Но там в загнивающей европе их мало, а у нас в процветающей России их пруд пруди. Потому что коррупция прочно засела в головах всех без исключения.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Чермындыр 2 февраля 2017, 17:06

      Ну да. Если коррупция там есть, то она касается малого процента населения. У нас она повсюду

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11