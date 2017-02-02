Форвард ЦСКА поддержал идею внедрения потолка зарплат

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов затронул тему о необходимости введения в РФПЛ потолка зарплат. По мнению футболиста, данная инициатива стала бы положительным моментом для профессионального роста молодых игроков.

«Было много случаев, когда молодым игрокам явно переплачивали, и они переставали прогрессировать, думая, что уже всего добились в жизни. С другой стороны, человек может зарабатывать много и для этого прикладывает максимум усилий. Я думаю, что лично мне не помешал бы потолок зарплат. Я еще должен заслужить хорошие деньги», – заявил Жамалетдинов.

Напомним, 19-летний футболист является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне Жамалетдинов принял участие в одном матче армейцев в рамках Кубка России.