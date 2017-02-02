Гвардиола: «Жезус, Стерлинг и Сане – будущие лидеры «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о секрете победы над «Вест Хэмом» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

«Игра с высоким прессингом дала результат. Мы постарались действовать очень агрессивно и без мяча. Габриэль Жезус – настоящий борец с голевым чутьем, который здорово помог команде. В нападении было три игрока со средним возрастом 20 лет – Жезус, Стерлинг и Сане. Это – будущие лидеры клуба.

Почему играл Кабальеро? Я уверен в своих вратарях, но решил дать шанс Вилли. В другой день может сыграть и Браво.

Состав на матч со «Суонси»? Пока рано говорить об этом, мы просто наслаждаемся победой», – приводит слова Гвардиолы ВВС.

Матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» – «Манчестер Сити» закончился со счетом 0:4.