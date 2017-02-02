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    Гвардиола: «Жезус, Стерлинг и Сане – будущие лидеры «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о секрете победы над «Вест Хэмом» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

    «Игра с высоким прессингом дала результат. Мы постарались действовать очень агрессивно и без мяча. Габриэль Жезус – настоящий борец с голевым чутьем, который здорово помог команде. В нападении было три игрока со средним возрастом 20 лет – Жезус, Стерлинг и Сане. Это – будущие лидеры клуба.

    Почему играл Кабальеро? Я уверен в своих вратарях, но решил дать шанс Вилли. В другой день может сыграть и Браво.

    Состав на матч со «Суонси»? Пока рано говорить об этом, мы просто наслаждаемся победой», – приводит слова Гвардиолы ВВС.

    Матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» – «Манчестер Сити» закончился со счетом 0:4.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2017 09:43
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 3 февраля 2017, 14:20

      Почему бы и нет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 2 февраля 2017, 10:18

      Почему Кабальеро? Потому что,видимо даже Пепу чудачества Браво надоели, а Кабальеро - крепкий вратарь,может чудес не творит ,но и не пожарит.

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