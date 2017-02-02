Шустер: «Обамеянг отлично подошел бы «Реалу»

Известный специалист Бернд Шустер, работавший главным тренером «Реала» в недавнем прошлом, оценил перспективы форварда дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга на переход в мадридский клуб.

«Стиль игры Обамеянга отлично подошел бы «Реалу». Он имел бы позади себя отличных игроков – например, как Тони Крооса. Но пока сложно говорить, играл бы Обамеянг в «Реале» важную роль.

Мы все знаем, что президент «Реала» Флорентино Перес – это тот человек, который осуществляет трансферные сделки без лишних слов. Так было в прошлом, и в будущем ничего не изменится. Ты долго ничего не будешь слышать об этом и вдруг узнаешь, что игрок уже в «Реале», – приводит слова Шустера Sport1.de.

Стоит отметить, что сам Обамеянг неоднократно признавался, что мечтает играть за «Реал».