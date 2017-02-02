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    Шустер: «Обамеянг отлично подошел бы «Реалу»

    Известный специалист Бернд Шустер, работавший главным тренером «Реала» в недавнем прошлом, оценил перспективы форварда дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга на переход в мадридский клуб.

    «Стиль игры Обамеянга отлично подошел бы «Реалу». Он имел бы позади себя отличных игроков – например, как Тони Крооса. Но пока сложно говорить, играл бы Обамеянг в «Реале» важную роль.

    Мы все знаем, что президент «Реала» Флорентино Перес – это тот человек, который осуществляет трансферные сделки без лишних слов. Так было в прошлом, и в будущем ничего не изменится. Ты долго ничего не будешь слышать об этом и вдруг узнаешь, что игрок уже в «Реале», – приводит слова Шустера Sport1.de.

    Стоит отметить, что сам Обамеянг неоднократно признавался, что мечтает играть за «Реал».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2017 08:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 6 февраля 2017, 17:00

      в Барсу) там пасами обеспечат)

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 4 февраля 2017, 03:14

      Тема форварда в Реала - особая тема...Со того момента, как ушёл Рауль, у Реала не было по-настоящему "забивного" игрока на данную позицию, хотя был Игуаин, да и Бензема брали после неплохой игры на острие атаки за Лион...сможет ли Обамеянг им стать...в принципе может, но Б. Шустер не упомянул непосредственных партнёров в атаке, коими будут Роналду и Бейл...а эти ребята не диспетчеры, а плеймейкеры, любят перетягивать одеяло на себя...плюс психологическое давление...поэтому, действительно, "сложно говорить"

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      Рейтинг: +70

      макс438 2 февраля 2017, 11:05

      Если критикует выгнать можно хорошую команду собрать

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