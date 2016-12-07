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    Мама Обамеянга: «Сын с детства говорил про «Реал»

    Мама нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга Маргарита Креспо рассказала о желании игрока выступать за «Реал», комментируя информацию в возможном переходе сына в «Барселону».

    «Он обещал дедушке, что будет играть в «Реале». С самого детства он говорил про этот клуб, про «Барселону» – никогда.

    Наша семья всегда поддерживала «Реал», и я бы хотела увидеть сына в белом.

    Переход в «Реал» был бы хорошим шагом, но на сегодняшний день дела в Дортмунде идут отлично. Посмотрим, что будет дальше», – сказала Маргарита Креспо.

    Напомним, ранее сам Обамеянг неоднократно признавался в желании играть за «Реал».

    Источник: Goal.com

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    07.12.2016 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 8 декабря 2016, 00:20

      да он нам не нужен, вот смотрю сейчас игру Реал - Дормунд в ЛЧ, меня вообще не впечатляет его игра ))

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