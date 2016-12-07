Мама Обамеянга: «Сын с детства говорил про «Реал»

Мама нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга Маргарита Креспо рассказала о желании игрока выступать за «Реал», комментируя информацию в возможном переходе сына в «Барселону».

«Он обещал дедушке, что будет играть в «Реале». С самого детства он говорил про этот клуб, про «Барселону» – никогда.

Наша семья всегда поддерживала «Реал», и я бы хотела увидеть сына в белом.

Переход в «Реал» был бы хорошим шагом, но на сегодняшний день дела в Дортмунде идут отлично. Посмотрим, что будет дальше», – сказала Маргарита Креспо.

Напомним, ранее сам Обамеянг неоднократно признавался в желании играть за «Реал».