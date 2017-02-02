Аспиликуэта пожелал удачи Ивановичу в «Зените»

Играть как за Челси, с полной самоотдачей! Но может быстро понять, что у нас можно и халявничать за те же деньги.
Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта пожелал Браниславу Ивановичу удачи на новом месте работы. Напомним, что 32-летний футболист подписал контракт с «Зенитом» на 2,5 года с возможностью продления еще на сезон.
«Играть бок о бок с тобой – одно удовольствие. Ты настоящий боец. Всего наилучшего!» – написал Аспиликуэта в Instagram.
В составе «Челси» Иванович провел 377 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 34 результативные передачи.