Аспиликуэта пожелал удачи Ивановичу в «Зените»

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта пожелал Браниславу Ивановичу удачи на новом месте работы. Напомним, что 32-летний футболист подписал контракт с «Зенитом» на 2,5 года с возможностью продления еще на сезон.

«Играть бок о бок с тобой – одно удовольствие. Ты настоящий боец. Всего наилучшего!» – написал Аспиликуэта в Instagram.

В составе «Челси» Иванович провел 377 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 34 результативные передачи.