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    Аспиликуэта пожелал удачи Ивановичу в «Зените»

    Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта пожелал Браниславу Ивановичу удачи на новом месте работы. Напомним, что 32-летний футболист подписал контракт с «Зенитом» на 2,5 года с возможностью продления еще на сезон.

    «Играть бок о бок с тобой – одно удовольствие. Ты настоящий боец. Всего наилучшего!» – написал Аспиликуэта в Instagram.

    В составе «Челси» Иванович провел 377 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 34 результативные передачи.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    02.02.2017 06:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4934

      polt 2 февраля 2017, 12:43

      Играть как за Челси, с полной самоотдачей! Но может быстро понять, что у нас можно и халявничать за те же деньги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 2 февраля 2017, 11:40

      Помню он был одним из лучших в составе Локомотива.......отличный трансфер для Зенита)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 2 февраля 2017, 11:27

      Вот у нас уже и двое бывших "аристократов", кто третьим?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 2 февраля 2017, 10:59

      давай иванович

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      adekvat 2 февраля 2017, 10:39

      Пару сезонов поигнает.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 2 февраля 2017, 10:28

      ну посмотрим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 2 февраля 2017, 09:21

      Статистика приличная,у нас не каждый форвард забил столько мячей.....

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 февраля 2017, 09:18

      все когда то кончается

      0
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      Рейтинг: +3

      Евгений Краев 2 февраля 2017, 07:38

      В свое время он показывал великолепную игру в Челси!!!

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