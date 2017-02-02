АПЛ. «МЮ» и «Халл» голов не забили, «Сток» и «Эвертон» разошлись ничейным результатом

В 23-м туре английской Премьер-лиги встреча «Манчестер Юнайтед» и «Халл Сити» завершилась нулевой ничьей. После данного исхода «красные дьяволы» остаются на шестой строчке с 42-мя очками, а «тигры» набирают 17 баллов и сделали шаг навстречу выходу из зоны вылета.

«Сток Сити» и «Эвертон» также поделили очки. Гол Питера Крауча на 7-й минуте игры позволил англичанину войти в Клуб-100 Премьер-лиги. На 39-й минуте автоголом отметился защитник Райан Шоукросс. Хозеява набрали 29 очков и сравнялись с «Бернли», занимающим девятую строчку. «Эвертон» с 37-ю баллами остается на седьмом месте.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур

Манчестер Юнайтед – Халл Сити – 0:0

Сток Сити – Эвертон – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Крауч, 7; 1:1 – Шоукросс (в свои ворота), 39.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ