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    АПЛ. «МЮ» и «Халл» голов не забили, «Сток» и «Эвертон» разошлись ничейным результатом

    В 23-м туре английской Премьер-лиги встреча «Манчестер Юнайтед» и «Халл Сити» завершилась нулевой ничьей. После данного исхода «красные дьяволы» остаются на шестой строчке с 42-мя очками, а «тигры» набирают 17 баллов и сделали шаг навстречу выходу из зоны вылета.

    «Сток Сити» и «Эвертон» также поделили очки. Гол Питера Крауча на 7-й минуте игры позволил англичанину войти в Клуб-100 Премьер-лиги. На 39-й минуте автоголом отметился защитник Райан Шоукросс. Хозеява набрали 29 очков и сравнялись с «Бернли», занимающим девятую строчку. «Эвертон» с 37-ю баллами остается на седьмом месте.

    Англия. Премьер-лига. 23-й тур

    Манчестер Юнайтед – Халл Сити – 0:0

    Сток Сити – Эвертон – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Крауч, 7; 1:1 – Шоукросс (в свои ворота), 39.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2017 01:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 2 февраля 2017, 01:12

      МЮ обломщики

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 2 февраля 2017, 01:10

      позор манкам!!!ой позор!!!9 ничьих за 23 игры!!!и самое главное с кем и как!!!ой позор!!!

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