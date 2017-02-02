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Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)
Материалы

Ливерпуль - Челси

31.01.2017, Вторник, 23:00 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: Матч ТВ Англия. Премьер-лига, 23 тур Ливерпуль - Челси
Обзор матча
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
5 тур
16 сентября, пятница 22:00 Челси 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
11 мая, среда 22:00 Ливерпуль 1:1 Челси
11 тур
31 октября, суббота 15:45 Челси 1:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
36 тур
10 мая, воскресенье 18:00 Челси 1:1 Ливерпуль
11 тур
8 ноября, суббота 15:45 Ливерпуль 1:2 Челси
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/2 финала
ответный матч		 27 января, вторник 22:45 Челси 1:0 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/2 финала
первый матч		 20 января, вторник 22:45 Ливерпуль 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
36 тур
27 апреля, воскресенье 17:05 Ливерпуль 0:2 Челси
19 тур
29 декабря, воскресенье 20:00 Челси 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
34 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:2 Челси
11 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Челси 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
37 тур
8 мая, вторник 23:00 Ливерпуль 4:1 Челси
12 тур
20 ноября, воскресенье 20:00 Челси 1:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2011/2012)
Финал
5 мая, суббота 20:15 Челси 2:1 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/4 финала
29 ноября, вторник 23:45 Челси 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
26 тур
6 февраля, воскресенье 19:00 Челси 0:1 Ливерпуль
11 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
37 тур
2 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:2 Челси
8 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2008/2009)
1/4 финала
ответный матч		 14 апреля, вторник 22:45 Челси 4:4 Ливерпуль
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, среда 22:45 Ливерпуль 1:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
24 тур
1 февраля, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:0 Челси
9 тур
26 октября, воскресенье 16:30 Челси 0:1 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/2 финала
ответный матч		 30 апреля, среда 22:45 Челси 3:2 Ливерпуль
1/2 финала
ответный матч		 22 апреля, вторник 22:45 Ливерпуль 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
26 тур
10 февраля, воскресенье 19:00 Челси 0:0 Ливерпуль
3 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: +266

    Fedulz-13th 1 февраля 2017, 07:18

    Да игра была хорошей

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    Рейтинг: +122

    Prince_of_Dark 31 января 2017, 23:23

    Может стоит убрать Ивановича из заявки?

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    Рейтинг: +1422

    Спартач_навсегда 31 января 2017, 23:06

    кто в курсе куда переходит сако?есть шанс что аренда в Спартак?)

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    Рейтинг: +1094

    ДяДь ПашА 31 января 2017, 21:28

    тм п2

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