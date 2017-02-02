Серия А. «Фиорентина» вырвала победу на пятой добавленной минуте матча с «Пескарой»

Перенесенная встреча 19-го тура Серии А между «Пескарой» и «Фиорентиной» завершилась победой гостей со счетом 1:2. На 15-й минуте счет открыл Джанлука Капрари, а на 68-й Кристиан Тельо восстановил равновесие. Автором победного гола на пятой добавленной минуте стал Карлос Сальседо.

«Фиалки» набирают 37 очков и выходят на седьмое место в турнирной таблице. «Пескара» с девятью баллами остается главным аутсайдером чемпионата.

Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

Пескара – Фиорентина – 1:2 (0:1)

Голы: 1:0 – Капрари, 15; 1:1 – Тельо, 68; 1:2 — Сальседо, 90+5.

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