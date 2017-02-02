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    Серия А. «Фиорентина» вырвала победу на пятой добавленной минуте матча с «Пескарой»

    Перенесенная встреча 19-го тура Серии А между «Пескарой» и «Фиорентиной» завершилась победой гостей со счетом 1:2. На 15-й минуте счет открыл Джанлука Капрари, а на 68-й Кристиан Тельо восстановил равновесие. Автором победного гола на пятой добавленной минуте стал Карлос Сальседо.

    «Фиалки» набирают 37 очков и выходят на седьмое место в турнирной таблице. «Пескара» с девятью баллами остается главным аутсайдером чемпионата.

    Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

    Пескара – Фиорентина – 1:2 (0:1)

    Голы: 1:0 – Капрари, 15; 1:1 – Тельо, 68; 1:2 — Сальседо, 90+5.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2017 00:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 2 февраля 2017, 05:38

      Ураааааа!!! а то я в перерыве прилег на диван и уснул, а там 0:1 летели!

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