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  • Тошич: «Чемпионство «Спартака» не станет для нас трагедией»

Тошич: «Чемпионство «Спартака» не станет для нас трагедией»

2 февраля 2017, 00:08
12

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился соображениями по поводу возможной победы «Спартака» в чемпионате России.

«Думаю, что возможное чемпионство «Спартака» не станет для нас трагедией. У Акинфеева, Игнашевича и братьев Березуцких уже по шесть титулов чемпиона, а у красно-белых за это время ноль. Если они возьмут один, я не увижу в этом трагедии, а нам надо все сделать, чтобы до этого не дошло. Чтобы стать чемпионом России, нужно много удачи.

Ты не можешь каждый матч выигрывать только за счет качественной игры. Что «Спартак» и делает в этом сезоне, побеждая с минимальной разницей. Посмотрим, что покажут красно-белые дальше», — сказал Тошич.

После первого круга РФПЛ «Спартак» лидирует в турнирной таблице.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Тошич Зоран
Комментарии (12)
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Freux
1485984606
Удача будет на стороне СМ
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Houston
1485984816
Достал он. В последнее время как то много он интервью раздаёт, где всячески Спартак пытается затронуть. Ну сколько можно?) Хватит ныть, лучше думай как бы забить тебе, а то скоро рекорд кержака побьешь))) Вот и будет тебе персональное первое место)))
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bafor
1485986784
Спартак!
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ufos73
1486015583
С одной стороны не бомжи, которые везде орут, что они уже чемпионы ))) С другой 3-1 совсем не минимальный счет...
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Каратель помойников
1486016719
и у чмошовича засвербило))))
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Дополнительная минута
1486019687
Посмотрим
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maksspartak
1486039871
все что то все стали верить в победу спартака ))) замолчите а то сглазите
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_peretrukhin8
1486041180
Конявые уже смирились с чемпионством ВЕЛИКОГО И МОГУЧЕГО!
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subbotaspartak
1486043958
Одни хвалят, другие опускают, Но никто Спартак не забывает. Свиная кость застряла в горле, Вот мы их припёрли.
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swot1205
1486047208
для нас тоже не станет Ваше не чемпионство
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