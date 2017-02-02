Тошич: «Чемпионство «Спартака» не станет для нас трагедией»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился соображениями по поводу возможной победы «Спартака» в чемпионате России.

«Думаю, что возможное чемпионство «Спартака» не станет для нас трагедией. У Акинфеева, Игнашевича и братьев Березуцких уже по шесть титулов чемпиона, а у красно-белых за это время ноль. Если они возьмут один, я не увижу в этом трагедии, а нам надо все сделать, чтобы до этого не дошло. Чтобы стать чемпионом России, нужно много удачи.

Ты не можешь каждый матч выигрывать только за счет качественной игры. Что «Спартак» и делает в этом сезоне, побеждая с минимальной разницей. Посмотрим, что покажут красно-белые дальше», — сказал Тошич.

После первого круга РФПЛ «Спартак» лидирует в турнирной таблице.