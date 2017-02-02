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    Тошич: «Чемпионство «Спартака» не станет для нас трагедией»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился соображениями по поводу возможной победы «Спартака» в чемпионате России.

    «Думаю, что возможное чемпионство «Спартака» не станет для нас трагедией. У Акинфеева, Игнашевича и братьев Березуцких уже по шесть титулов чемпиона, а у красно-белых за это время ноль. Если они возьмут один, я не увижу в этом трагедии, а нам надо все сделать, чтобы до этого не дошло. Чтобы стать чемпионом России, нужно много удачи.

    Ты не можешь каждый матч выигрывать только за счет качественной игры. Что «Спартак» и делает в этом сезоне, побеждая с минимальной разницей. Посмотрим, что покажут красно-белые дальше», — сказал Тошич.

    После первого круга РФПЛ «Спартак» лидирует в турнирной таблице.

    Источник: ТАСС

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    02.02.2017 00:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 2 февраля 2017, 17:53

      для нас тоже не станет Ваше не чемпионство

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 февраля 2017, 16:59

      Одни хвалят, другие опускают,
      Но никто Спартак не забывает.
      Свиная кость застряла в горле,
      Вот мы их припёрли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 2 февраля 2017, 16:13

      Конявые уже смирились с чемпионством ВЕЛИКОГО И МОГУЧЕГО!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 2 февраля 2017, 15:51

      все что то все стали верить в победу спартака ))) замолчите а то сглазите

      1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 2 февраля 2017, 14:46

      конифей с берёзами сосали еще в то время когда СПАРТАК чемпионил !!!!!!

      0
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 2 февраля 2017, 10:14

      Посмотрим

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5177

      Каратель 2 февраля 2017, 09:25

      и у чмошовича засвербило))))

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 февраля 2017, 09:06

      С одной стороны не бомжи, которые везде орут, что они уже чемпионы ))) С другой 3-1 совсем не минимальный счет...

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 2 февраля 2017, 01:06

      Спартак!

      -1
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      Рейтинг: +450

      Houston 2 февраля 2017, 00:33

      Достал он. В последнее время как то много он интервью раздаёт, где всячески Спартак пытается затронуть. Ну сколько можно?) Хватит ныть, лучше думай как бы забить тебе, а то скоро рекорд кержака побьешь))) Вот и будет тебе персональное первое место)))

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