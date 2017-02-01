Тошич: «Не был бы против российского гражданства. Россия — мой второй дом»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал возможность смены гражданства.

«Пока я играю за свою сборную, то думаю, что это невозможно. Но я точно не был против российского гражданства. Россия – мой второй дом. Я даже был бы рад, если такая возможность предоставится в будущем», — сказал 29-летний серб.

Тошич перешел в московский клуб в июне 2010-го года из «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила 8 миллионов фунтов.

После первого круга чемпионата России армейцы занимают третью строчку.