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    Тошич: «Не был бы против российского гражданства. Россия — мой второй дом»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал возможность смены гражданства.

    «Пока я играю за свою сборную, то думаю, что это невозможно. Но я точно не был против российского гражданства. Россия – мой второй дом. Я даже был бы рад, если такая возможность предоставится в будущем», — сказал 29-летний серб.

    Тошич перешел в московский клуб в июне 2010-го года из «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила 8 миллионов фунтов.

    После первого круга чемпионата России армейцы занимают третью строчку.

    Источник: ТАСС

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    01.02.2017 20:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +840

      vovan55 2 февраля 2017, 10:54

      а что же раньше не принял, в сборной был бы не на последнем месте...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 2 февраля 2017, 07:32

      Достойный игрок и человек.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6009

      GoldPlayFIFARus9 1 февраля 2017, 23:48

      Сербов всегда уважал,вне зависимости от того,в каком клубе они играют

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 1 февраля 2017, 21:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Попроси в чем проблема?Они всем раздают)

      -4
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      ...
      Рейтинг: +7808

      BarStep > Pourport 1 февраля 2017, 21:52

      "Они" - это кто?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 1 февраля 2017, 20:37

      кто не против ты или Гинер?

      -2
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