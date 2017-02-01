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    Терри – о переходе Ивановича: «Удачи, легенда»

    Капитан «Челси» Джон Терри прокомментировал переход защитника Бранислава Ивановича в «Зенит». Англичанин пожелал удачи сербу в новом клубе, а также назвал его сильным характером человеком.

    «Невероятный защитник, который играл в команде на протяжении многих лет. Сильный характером и важный человек в раздевалке. Выиграл все в «Челси». Удачи легенда», – написал Терри на своей странице в Instagram.

    Напомним, Иванович выступал за «Челси» с 2008 года. С клубом из Санкт-Петербурга защитник подписал контракт по схеме «2,5+1».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    01.02.2017 15:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +54

      BloodBow 1 февраля 2017, 17:18

      Пример всем российским футболистам, как игрок из РФПЛ - может стать легендой Английского футбола!

      3
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      ...
      Рейтинг: -92

      Raxor > BloodBow 1 февраля 2017, 17:44

      прост он не был русским))0)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 > BloodBow 1 февраля 2017, 18:32

      Видич тоже

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic > 88serega88 1 февраля 2017, 22:35

      Неманья, по-моему, отыграл поменьше, но тоже был очень и очень хорош на протяжении долгого времени

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 1 февраля 2017, 16:51

      Вот и уходит очередное поколение!

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      Ответить
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      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic 1 февраля 2017, 16:03

      конечно, они оба свои лучшие годы отдали Челси

      3
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 1 февраля 2017, 15:53

      Поддерживаю!!!

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