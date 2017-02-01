Терри – о переходе Ивановича: «Удачи, легенда»

Капитан «Челси» Джон Терри прокомментировал переход защитника Бранислава Ивановича в «Зенит». Англичанин пожелал удачи сербу в новом клубе, а также назвал его сильным характером человеком.

«Невероятный защитник, который играл в команде на протяжении многих лет. Сильный характером и важный человек в раздевалке. Выиграл все в «Челси». Удачи легенда», – написал Терри на своей странице в Instagram.

Напомним, Иванович выступал за «Челси» с 2008 года. С клубом из Санкт-Петербурга защитник подписал контракт по схеме «2,5+1».