«Ювентус» намерен приобрести у «Барселоны» Андре Гомеша

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш попал в сферу интересов «Ювентуса». Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован лично главный тренер итальянского клуба Массимилиано Аллегри.

Сообщается, что туринцы намерены воспользоваться тем, что каталонскому клубу необходимы деньги для продления контрактов с некоторыми игроками, в частности с Лионелем Месси.

Однако рулевой сине-гранатовых Луис Энрике не намерен расставаться с игроком, ровно как и сам хавбек предпочитает остаться в «Барселоне». Гомеш перешел в состав каталонцев в 2016 году. На его счету 14 матчей.