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    «Ювентус» намерен приобрести у «Барселоны» Андре Гомеша

    Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш попал в сферу интересов «Ювентуса». Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован лично главный тренер итальянского клуба Массимилиано Аллегри.

    Сообщается, что туринцы намерены воспользоваться тем, что каталонскому клубу необходимы деньги для продления контрактов с некоторыми игроками, в частности с Лионелем Месси.

    Однако рулевой сине-гранатовых Луис Энрике не намерен расставаться с игроком, ровно как и сам хавбек предпочитает остаться в «Барселоне». Гомеш перешел в состав каталонцев в 2016 году. На его счету 14 матчей.

    Источник: Mundodeportivo

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    01.02.2017 13:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 1 февраля 2017, 17:08

      Шапито.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      чечня 95 закан 1 февраля 2017, 16:16

      Смешно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 1 февраля 2017, 15:40

      сколько дают та? если лям 50 можно подумать! а за сколько покупали та я чет не помню ))

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