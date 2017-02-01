Голкипер «Баварии» намерен сменить клуб

Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх собирается сменить клубную прописку. По словам немецкого стража ворот, его никак не устраивает роль запасного.

«Я честолюбивый футболист. И, естественно, я не собираюсь сидеть на скамейке запасных вплоть до завершения своей футбольной карьеры. Если у меня появится возможность перейти в другой клуб, то я буду рассматривать ее крайне серьезно», — заявил игрок мюнхенцев.

Ульрайх пополнил ряды «Баварии» в прошлом сезоне. До этого он выступал за «Штутгарт». В текущем сезоне он вышел на поле лишь в одном матче Бундеслиги.