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    Голкипер «Баварии» намерен сменить клуб

    Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх собирается сменить клубную прописку. По словам немецкого стража ворот, его никак не устраивает роль запасного.

    «Я честолюбивый футболист. И, естественно, я не собираюсь сидеть на скамейке запасных вплоть до завершения своей футбольной карьеры. Если у меня появится возможность перейти в другой клуб, то я буду рассматривать ее крайне серьезно», — заявил игрок мюнхенцев.

    Ульрайх пополнил ряды «Баварии» в прошлом сезоне. До этого он выступал за «Штутгарт». В текущем сезоне он вышел на поле лишь в одном матче Бундеслиги.

    Источник: Bild

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    01.02.2017 07:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +312

      Zly 1 февраля 2017, 08:13

      На что надеются голкиперы приходя в Баварию. Никто не станет убирать из рамы Нойера

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Zly 1 февраля 2017, 11:52

      Тоже самое говорили и в свое время про Икера в Реале, но ведь убрали. Незаменимых нет + бывают форс-мажоры в виде тяжелых травм. Ну и чтобы там не говорили про честолюбие,деньги все же играют значимую роль.

      0
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      Рейтинг: +312

      Zly > Pro100Kid 1 февраля 2017, 14:13

      Икера, как я помню, менял Лопес, который и в Милане не блистал. Про форс-мажоры, да, согласен. Но все же стать основным при живом Нойере невозможно, пока он сам не станет косячить

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