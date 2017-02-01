Голкипер «Баварии» намерен сменить клуб

На что надеются голкиперы приходя в Баварию. Никто не станет убирать из рамы Нойера
Голкипер «Баварии» Свен Ульрайх собирается сменить клубную прописку. По словам немецкого стража ворот, его никак не устраивает роль запасного.
«Я честолюбивый футболист. И, естественно, я не собираюсь сидеть на скамейке запасных вплоть до завершения своей футбольной карьеры. Если у меня появится возможность перейти в другой клуб, то я буду рассматривать ее крайне серьезно», — заявил игрок мюнхенцев.
Ульрайх пополнил ряды «Баварии» в прошлом сезоне. До этого он выступал за «Штутгарт». В текущем сезоне он вышел на поле лишь в одном матче Бундеслиги.