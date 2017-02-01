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    За четыре месяца в «Локомотиве» Колкер заработает миллион

    Центральный защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер по-прежнему близок к переходу московский «Локомотив».

    Напомним, что 25-летний англичанин уже прошел медосмотр в Марбелье, где московский клуб проводит сбор. Ожидается, что о переходе стороны объявят на следующей неделе.

    По информации источника, «Локомотив» заплатит Колкеру 500 тысяч фунтов подъемных, а его оклад составит 30 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, за четыре месяца в России защитник заработает около одного миллиона фунтов.

    Напомним, что в последний раз англичанин выходил на поле в конце октября.

    Источник: Mirror.co.uk

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    01.02.2017 07:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 1 февраля 2017, 13:56

      кто это Колкер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 1 февраля 2017, 13:03

      Ждём повышения цен на билеты жд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 1 февраля 2017, 12:54

      Главное что бы заработал а не получил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 1 февраля 2017, 12:48

      Это что,опять смородщина начинается?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      sasha_klub 1 февраля 2017, 12:26

      Поглядим-посмотрим.......)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -90

      Raider26 1 февраля 2017, 10:59

      Вот это развод на бабосы...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Денчик34 1 февраля 2017, 10:38

      к успеху пришел )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      STALKER777 1 февраля 2017, 08:49

      неплохо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 1 февраля 2017, 07:44

      Лишь бы играл, а не фигней страдал на поле

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 1 февраля 2017, 07:44

      Красавец! С лавки да на такие бабки подписаться, да ещё и поиграть может дадут! Колкер молодчина

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