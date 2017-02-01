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За четыре месяца в «Локомотиве» Колкер заработает миллион

1 февраля 2017, 07:41
10

Центральный защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер по-прежнему близок к переходу московский «Локомотив».

Напомним, что 25-летний англичанин уже прошел медосмотр в Марбелье, где московский клуб проводит сбор. Ожидается, что о переходе стороны объявят на следующей неделе.

По информации источника, «Локомотив» заплатит Колкеру 500 тысяч фунтов подъемных, а его оклад составит 30 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, за четыре месяца в России защитник заработает около одного миллиона фунтов.

Напомним, что в последний раз англичанин выходил на поле в конце октября.

Источник: Mirror.co.uk
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Куинз Парк Рейнджерс Локомотив Колкер Стивен
Комментарии (10)
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Фан666
1485924270
Красавец! С лавки да на такие бабки подписаться, да ещё и поиграть может дадут! Колкер молодчина
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Icemennn
1485924271
Лишь бы играл, а не фигней страдал на поле
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STALKER777
1485928173
неплохо
Ответить
Денчик34
1485934686
к успеху пришел )))
Ответить
Raider26
1485935949
Вот это развод на бабосы...
Ответить
sasha_klub
1485941177
Поглядим-посмотрим.......)))
Ответить
BorisoW
1485942485
Это что,опять смородщина начинается?
Ответить
Cosh18
1485942848
Главное что бы заработал а не получил
Ответить
АЛЕКС 58
1485943384
Ждём повышения цен на билеты ж\д.
Ответить
Nehdan4ik
1485946577
кто это Колкер
Ответить
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