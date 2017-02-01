За четыре месяца в «Локомотиве» Колкер заработает миллион

Центральный защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер по-прежнему близок к переходу московский «Локомотив».

Напомним, что 25-летний англичанин уже прошел медосмотр в Марбелье, где московский клуб проводит сбор. Ожидается, что о переходе стороны объявят на следующей неделе.

По информации источника, «Локомотив» заплатит Колкеру 500 тысяч фунтов подъемных, а его оклад составит 30 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, за четыре месяца в России защитник заработает около одного миллиона фунтов.

Напомним, что в последний раз англичанин выходил на поле в конце октября.