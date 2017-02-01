Маргасов обойдется «Локомотиву» в 250 тысяч, переход Кухарчика сорвался

Нападающий «Легии» Михал Кухарчик продолжит выступать за клуб. Переход форварда в «Локомотив» сорвался. Ранее сообщалось, что московская команда готова потратить порядка 1,4 миллиона евро на покупку игрока.

Однако высока вероятность перехода в стан железнодорожников защитника «Крыльев Советов» Тимофея Маргасова. Ближайшим летом у игрока истекает соглашение с самарским коллективом. Сумма перехода, прописанная у футболиста в контракте, составляет 250 тысяч евро.

В текущем сезоне РФПЛ на счету Маргасова пять матчей.