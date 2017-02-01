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    Маргасов обойдется «Локомотиву» в 250 тысяч, переход Кухарчика сорвался

    Нападающий «Легии» Михал Кухарчик продолжит выступать за клуб. Переход форварда в «Локомотив» сорвался. Ранее сообщалось, что московская команда готова потратить порядка 1,4 миллиона евро на покупку игрока.

    Однако высока вероятность перехода в стан железнодорожников защитника «Крыльев Советов» Тимофея Маргасова. Ближайшим летом у игрока истекает соглашение с самарским коллективом. Сумма перехода, прописанная у футболиста в контракте, составляет 250 тысяч евро.

    В текущем сезоне РФПЛ на счету Маргасова пять матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2017 01:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 1 февраля 2017, 02:04

      Моё мнение Локомотив мог купить лучше Ивановича.

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Nesterenko 1 февраля 2017, 10:11

      не купил, значит не мог. бабушка тоже могла бы быть дедушкой. обсуждать нужно сделанное, а не мифическое могли бы.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > sergey_86-76 1 февраля 2017, 10:12

      Это мое дело что обсуждать. Хочешь про дедушку обсуждай, хочешь про бабушку!

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