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Селюк: «Купив Адриано, «Спартак» забрал обузу из «Милана»

31 января 2017, 10:18
33

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что трансфер в «Спартак» из «Милана» Луиса Адриано пойдет на руку итальянскому клубу, который избавился от обузы.

«Луис Адриано – худший трансфер Италии. Человек, который за год не сыграл ни одной игры, на одну может быть вышел. Мне понятна позиция тренера. Он сделал хорошее дело для «Милана», Галлиани и Берлускони – забрал обузу из клуба», – заявил Селюк в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Луис Адриано подписал контракт со «Спартаком», который вступил в силу с 25 января. По неофициальной информации, зарплата бразильца в столичном клубе составит 3 миллиона евро в год плюс бонусы.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Милан Адриано Луис
Комментарии (33)
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Сильвербой
1485848203
Интересное суждение человека, устроившего в конюшню, куда более деревянную головешку!!!
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VVM1964
1485848505
И ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ЕЩЕ РОТ РАЗЕВАЕТ , КТО БЫ ПРО ОБУЗЫ ВЯКАЛ . ТРАОРЕ - ВОТ ОБУЗА ОТ КОТОРОЙ ЦСКА НЕ МОЖЕТ ОТДЕЛАТЬСЯ И ПО ХОДУ НЕ СМОЖЕТ , ДО КОНЦА КОНТРАКТА . ( СПАСИБО , СЕЛЮК - СОСВАТАЛ )
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Gullit 76
1485850862
Кто такой селюк все поняли.Надеюсь молодое поколение будет бежать от этого горя -агента куда подальше!Зачем нужны эти агенты?К чему посредники?Деньги за воспитанника должен получать тренер и академия которая его воспитала.Даже если прошло уже 20 лет и игрок сменил 10 клубов.Процент должен капать!Не помню это про Тишкова говорили что он хотел взорвать это болото?А Адриано это конечно кот в мешке,но для России может и пойдёт.
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Asbjorn
1485852876
Свою то обузу когда пристроит?
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Obojaemiy
1485855082
конечно Селюк, ты прям в футболе разбираешься мы уже все поняли..только топовых игроков суешь)))) аха ха.... Траоре вот настоящая абуза... никуда даже не берут его..
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Nesterenko
1485856075
Мнение всяких Селюков, Червиченок и т.д. неинтересно читать, авторы зачем помойку тут разводить? Вы там все недалекого ума или из Дома 2?
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mialkov
1485856408
Эх, Селюк-селюк, ты гавнюк и делами и словами, сгинь мразь!
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brainstrike
1485859040
Как ты достал Селюк.Любишь пиариться и болтать языком,а что именно не важно.Даже если тебя не спрашивали.Лучше бы делом занялся...
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Мескини
1485859518
Селюку нужно сожительствовать с Червиченко), и жарить друг друга, может быть тогда времени на бездарное балабольство не будет.
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alex1004
1485862610
Какая разница как было в Милане, и что он с этого поимел, главное как Адриано проявит себя в Спартаке, а это можно только понять спустя время. Поэтому будем посмотреть.
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