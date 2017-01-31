Селюк: «Купив Адриано, «Спартак» забрал обузу из «Милана»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что трансфер в «Спартак» из «Милана» Луиса Адриано пойдет на руку итальянскому клубу, который избавился от обузы.

«Луис Адриано – худший трансфер Италии. Человек, который за год не сыграл ни одной игры, на одну может быть вышел. Мне понятна позиция тренера. Он сделал хорошее дело для «Милана», Галлиани и Берлускони – забрал обузу из клуба», – заявил Селюк в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Луис Адриано подписал контракт со «Спартаком», который вступил в силу с 25 января. По неофициальной информации, зарплата бразильца в столичном клубе составит 3 миллиона евро в год плюс бонусы.