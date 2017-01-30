В «Томи» подтвердили аренду Бордачева в «Оренбург»

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что защитник команды Максим Бордачев продолжит карьеру в «Оренбурге». 30-летний игрок будет защищать цвета оренбуржцев на правах аренды до завершения текущего чемпионата России.

Пару дней назад футболист прибыл в расположение своей новой команды на турецкий сбор.

«Сегодня мы получили подписанные документы об аренде Бордачева», – сказал Кудряшов.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Бордачев принял участие в 10-ти встречах, сделав одну результативную передачу и заработав одну желтую карточку.