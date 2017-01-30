Сильвестре продлил контракт с «Сампдорией»

Защитник «Сампдории» Матиас Сильвестре договорился о продлении своего действующего контракта с клубом. Срок нового соглашения истекает в июне 2019 года.

32-летний футболист перешел в «Сампдорию» на правах аренды в 2014 году. Учитывая хорошую статистику игрока, клубные руководители приняли решение полностью выкупил его контракт. Прежнее соглашение аргентинского игрока истекало летом нынешнего года.

В текущем сезоне Сильвестре провел в Серии А 20 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.