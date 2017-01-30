Эмери: «ПСЖ» был близок к победе»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери назвал справедливым ничейный результат в матче с «Монако».

«Это был сложный матч против сильной команды, которая билась с первой до последней минуты. Этот результат можно назвать справедливым.

Да, поединок получился упорным, но нам удалось открыть счет. Наша команда была близка к победе. Добиться максимального результата сегодня не удалось, но мы отстаем от лидеров всего на три очка», – сказал Эмери после финального свистка.

Матч 22-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» – «Монако» завершился со счетом 1:1.