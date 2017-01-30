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Судьи
Главный судья:
Франк Шнедер (Марсель)
Материалы

ПСЖ - Монако

29.01.2017, Воскресенье, 23:00 мск Париж, стадион Парк де Пренс Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Франция. Лига 1, 22 тур ПСЖ - Монако
Обзор матча
Франция. Лига 1 (2016/2017)
3 тур
28 августа, воскресенье 21:45 Монако 3:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2015/2016)
31 тур
20 марта, воскресенье 23:00 ПСЖ 0:2 Монако
4 тур
30 августа, воскресенье 22:00 Монако 0:3 ПСЖ
Франция. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
4 марта, среда 23:00 ПСЖ 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
27 тур
1 марта, воскресенье 23:00 Монако 0:0 ПСЖ
9 тур
5 октября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
24 тур
9 февраля, воскресенье 23:59 Монако 1:1 ПСЖ
6 тур
22 сентября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
34 тур
7 мая, суббота 21:00 Монако 1:1 ПСЖ
18 тур
18 декабря, суббота 23:00 ПСЖ 2:2 Монако
Франция. Кубок (2009/2010)
Финал
1 мая, суббота 22:45 Монако 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
21 тур
20 января, среда 21:00 ПСЖ 0:1 Монако
5 тур
13 сентября, воскресенье 23:00 Монако 2:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2008/2009)
38 тур
30 мая, суббота 23:00 ПСЖ 0:0 Монако
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Монако 1:0 ПСЖ
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
1/16 финала
24 сентября, среда 19:00 Монако 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2007/2008)
26 тур
23 февраля, суббота 22:00 ПСЖ 1:1 Монако
8 тур
16 сентября, воскресенье 18:00 Монако 1:2 ПСЖ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
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    Рейтинг: +19

    Kor Begemot 30 января 2017, 00:45

    эх

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 30 января 2017, 00:27

    Ставил на Монако!

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