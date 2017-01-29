Петраков: «Непонятно, останется ли Риера в «Томи» — человеку уже 34 года»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в товарищеском матче и рассказал о будущем новобранца команды Альберта Риеры.

«Полезный для нас матч, проверили футболистов на просмотре. Потенциальные новички оставили неоднозначное впечатление. Понравился Саламатов, хорошее впечатление оставил Соболев, Голышев сыграл так, как был должен. Окончательно всe станет понятно в конце сбора.

Риера? Он приезжал к нам ещe в конце года, в ноябре. Пока непонятно, останется ли он, человеку уже 34 года всe-таки», — сказал специалист.

«Томь» завершила первый круг чемпионата России на последнем месте в турнирной таблице.