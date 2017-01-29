Пиоли: «Интер» добыл три очка вполне заслуженно»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли доволен крупной победой своей команды в матче 22-го тура чемпионата Италии с «Пескарой» (3:0).

Напомним, что в следующем туре миланский коллектив встретится с лидером серии А «Ювентусом».

«Я доволен как игрой, так и результатом. «Интер» добыл три очка вполне заслуженно. Хотя можно было еще лучше контролировать ход встречи. Не обошлось без ошибок, когда мы дарили «Пескаре» мяч. Нужно работать над этим. Что касается «Ювентуса», то это будет важный матч, однако перед ним нам предстоит сыграть в Кубке Италии с «Лацио», – сказал он.