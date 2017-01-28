Луческу не захотел никого выделять после победы над «Легией»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги контрольного матча против «Легией» (2:0). Напомним, дублем в этом матче отметился Александр Кокорин.

– Вчера решили выставить молодых футболистов и новичков, а сегодня играл состав, который провел большинство матчей и в первом круге, и в Лиге Европы. Доволен и вчерашней, и сегодняшней игрой, доволен интенсивностью. Все соперники очень амбициозны и настроены на каждую игру с нами. Я рад, что мы в этих матчах выглядели очень достойно. Вчера, допустим, решили посмотреть, как выглядит команда после длинного перелета, и сразу встретились с непростым соперником. Нужно было проявить характер. Раньше я всегда так делал в других командах, которые тренировал. И очень хорошо, что даже в таких непростых условиях команда выиграла очень убедительно.

Сегодня, конечно, больше понравился первый тайм, чем второй. Все-таки замены, которые мы сделали, повлияли на взаимодействие между игроками. Хочется в этих тренировочных матчах дать возможность сыграть больше и Данни. Это нормально, что он сегодня несколько раз ошибался – давно не играл, целый год. Три дня сейчас будем работать без матчей. Есть, над чем поработать, подметили в этих двух играх многие моменты. Нужно скорректировать их и после этого будут у нас три игры, одна за другой, где опять будут разные сочетания. Не будет такого – первый состав и второй состав.

– Надолго ли выбыли Александр Кержаков и Иван Новосельцев?

– Говорил еще перед сбором – те игроки, которые не готовы полностью, лучше останутся в Петербурге и будут заниматься по индивидуальной программе. Когда будут готовы, тогда и начнут работать в общей группе. Возможно, это произойдет, когда мы вернемся в Петербург.

– Кокорин забил два мяча. Как оцените его прогресс в последнее время?

– Это тренировочные игры, я бы не хотел кого-то выделять из состава. Еще раз подчеркну, что доволен в целом первым таймом и тем, как игроки трактовали эпизоды, над которыми мы работали. Особенно понравилась организация игры в первом тайме. Во втором тайме, к сожалению, перешли больше на индивидуальную игру и поэтому теряли очень много мячей