Самсонов: «Зенит» – главный претендент на чемпионство в РФПЛ, который может замахнуться на победу в Лиге Европы»

Бывший полузащитник «Зенита» Олег Самсонов выразил мнение, что петербургский является главным претендентом на чемпионство в РФПЛ по итогам нынешнего сезона, а также может стать победителем Лиги Европы.

Напомним, на данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице чемпионата России второе место. В рамках 1/16 финала Лиге Европы соперником «Зенита» станет «Андерлехт».

– Со стороны «Зенит» выглядит укомплектовано?

– Нужен центральный защитник. Но в целом для решения текущих задач вполне приличный коллектив.

– У «Зенита» хорошие шансы пройти «Андерлехт»?

– Конечно! Скажу больше – с этим составом и таким тренером петербуржцы вполне могут замахнуться на победу в Лиге Европы!

– Расположите в порядке увеличения шансов на золотые медали чемпионата России главных претендентов на титул.

– ЦСКА, «Спартак», «Зенит».

– То есть ваш фаворит – команда Луческу?

– Да! Пять очков отставания от «Спартака» – не проблема. И больший гандикап отыгрывали. В розыгрыше 39 очков – это много.

Добавим, что Самсонов являлся игроком «Зенита» с 2006 по 2010 год, однако не провел за сине-бело-голубых ни одного матча.