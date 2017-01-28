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  • Самсонов: «Зенит» – главный претендент на чемпионство в РФПЛ, который может замахнуться на победу в Лиге Европы»

Самсонов: «Зенит» – главный претендент на чемпионство в РФПЛ, который может замахнуться на победу в Лиге Европы»

28 января 2017, 21:31
13

Бывший полузащитник «Зенита» Олег Самсонов выразил мнение, что петербургский является главным претендентом на чемпионство в РФПЛ по итогам нынешнего сезона, а также может стать победителем Лиги Европы.

Напомним, на данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице чемпионата России второе место. В рамках 1/16 финала Лиге Европы соперником «Зенита» станет «Андерлехт».

– Со стороны «Зенит» выглядит укомплектовано?

– Нужен центральный защитник. Но в целом для решения текущих задач вполне приличный коллектив.

– У «Зенита» хорошие шансы пройти «Андерлехт»?

– Конечно! Скажу больше – с этим составом и таким тренером петербуржцы вполне могут замахнуться на победу в Лиге Европы!

– Расположите в порядке увеличения шансов на золотые медали чемпионата России главных претендентов на титул.

– ЦСКА, «Спартак», «Зенит».

– То есть ваш фаворит – команда Луческу?

– Да! Пять очков отставания от «Спартака» – не проблема. И больший гандикап отыгрывали. В розыгрыше 39 очков – это много.

Добавим, что Самсонов являлся игроком «Зенита» с 2006 по 2010 год, однако не провел за сине-бело-голубых ни одного матча.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Самсонов Олег
Комментарии (13)
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Диктор
1485628535
Явно великий спец-за 4 года ни одного матча.
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polt
1485630810
Да... Что за экспертов подсовывают? Бывший игрок Зенита с нулем по играм... Афуеть!
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zico2205
1485634178
Я такого игрока даже и не помню....
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filosof sparty
1485635340
Добавим, Самсонов никто и звать его никак...
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Symbol
1485640911
– Конечно! Скажу больше – с этим составом и таким тренером петербуржцы вполне могут замахнуться на победу в Лиге Европы! Да, чего уж мелочиться? А потом и Лигу Чемпионов возьмут сходу! Состав то-звери, не то что у Ромы, М.Ю., Тоттенхема, Шальке, те же так...пассажиры
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Каратель помойников
1485654647
как всегда,зинаидовцы и им причастные обдышавшись в газовом болоте начинают возносить до небес свой газовый пузырь
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subbotaspartak
1485661863
Да ради бога побеждайте, Во славу Родины играйте. Не надо только лишних стонов Таких экспертов как самсонов
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alll-1
1485704464
одни эксперты а потом язык засунут в ....
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paracetamol
1487110620
Самсон все правильно сказал.
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