Конте: «Уход Ивановича? Подождем, что произойдет в ближайшее время»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал возможный уход из клуба защитника Бранислава Ивановича и голкипера Асмира Беговича. Напомним, ранее сообщалось, что Иванович близок к переходу в «Зенит».

«Тяжело принимать какие-либо решения, ведь нам нужно уважать все решения игроков. Одноназчно, что Иванович – это легенда клуба. Он много играл и много выиграл с «Челси». Сейчас он играет не так много, как обычно. Подождем, что произойдет в ближайшее время.

То же самое касается Беговича, он очень важен для нас. Нам нужно найти хорошую замену, но Асмир будет рад и остаться в «Челси», – заявил специалист.