Комолов: «В матче против «Вардара» игроки «Амкара» выглядели уставшими»

Полузащитник «Амкара» Павел Комолов поделился эмоциями от контрольной встречи против «Вардара». Напомним, встреча завершилась вничью 1:1.

«В матче с «Вардаром», мне показалось, что мы выглядели немного уставшими. Это была наша вторая игра после отпуска. «Вардар» – хорошая, крепкая команда. Она умеет держать мяч и умеет идти большими силами вперед. Темп игры был не слишком высок, но не сказал бы, что соперник включал максимальные скорость. В ситуации с забитым голом Саша Салугин спокойно реализовал свой первый момент, оказавшись один на один против вратаря. Также у Салугина было еще пару хороших моментов после навеса Петара Занева и заброса Давида Хурцидзе«, – сказал полузащитник.