Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селихов считает, что больше не вернется в «Амкар»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал об адаптации в московском клубе, а также выразил мнение, что больше не вернется в «Амкар». Напомним, что вратарь этой зимой перешел из пермской команды в стан красно-белых за 3,5 миллиона евро.

    – Многие задаются вопросом: не лучше ли было бы для вас после подписания контракта с москвичами оставшуюся часть сезона провести в аренде в «Амкаре»?

    – «Спартак» – большой клуб и новый уровень. И, сказать честно, для меня адаптация в новом коллективе и к новым требованиям важнее.

    – А хотя бы теоретически аренда в пермскую команду возможна?

    – Думаю, что нет.

    – Осознаете, что в первое время с большой долей вероятности останетесь резервистом? «Спартак» лидирует, а от добра добра не ищут.

    – Самое главное, чтобы команда побеждала. А там пусть будет, как будет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.01.2017 09:37
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      ultrasmsk123 28 января 2017, 12:15

      Не зря говорят что зимнее трансферное окно самое неадекватное... тот же самый мельгарехо. оставался бы где играл и играл... хотя может его не так используют в команде как нужно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 28 января 2017, 12:08

      Он уже сделал много для Перми

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 января 2017, 11:42

      Умный и тактичный человек-я в восторге от его манеры отвечать на вопросы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 28 января 2017, 10:05

      не говори гоп...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11