Селихов считает, что больше не вернется в «Амкар»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал об адаптации в московском клубе, а также выразил мнение, что больше не вернется в «Амкар». Напомним, что вратарь этой зимой перешел из пермской команды в стан красно-белых за 3,5 миллиона евро.

– Многие задаются вопросом: не лучше ли было бы для вас после подписания контракта с москвичами оставшуюся часть сезона провести в аренде в «Амкаре»?

– «Спартак» – большой клуб и новый уровень. И, сказать честно, для меня адаптация в новом коллективе и к новым требованиям важнее.

– А хотя бы теоретически аренда в пермскую команду возможна?

– Думаю, что нет.

– Осознаете, что в первое время с большой долей вероятности останетесь резервистом? «Спартак» лидирует, а от добра добра не ищут.

– Самое главное, чтобы команда побеждала. А там пусть будет, как будет.