Глушаков: «Есть смысл предоставлять гражданство легионеру, если он на две головы выше россиянина»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к натурализации иностранных игроков. По его мнению, в сборной России должны выступать только те легионеры, которые значительно превосходят в классе российских футболистов.

— Как вы относитесь к натурализации легионеров для российской сборной?

— Если легионер на две головы выше нашего футболиста, тогда еще есть какой-то смысл предоставить ему гражданство и взять в сборную. А в целом российских игроков у нас достаточно.