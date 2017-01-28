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  • Глушаков: «Есть смысл предоставлять гражданство легионеру, если он на две головы выше россиянина»

Глушаков: «Есть смысл предоставлять гражданство легионеру, если он на две головы выше россиянина»

28 января 2017, 07:25
8

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к натурализации иностранных игроков. По его мнению, в сборной России должны выступать только те легионеры, которые значительно превосходят в классе российских футболистов.

— Как вы относитесь к натурализации легионеров для российской сборной?

— Если легионер на две головы выше нашего футболиста, тогда еще есть какой-то смысл предоставить ему гражданство и взять в сборную. А в целом российских игроков у нас достаточно.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Глушаков Денис
Комментарии (8)
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ДСА
1485577682
Если самец сильнее, может и жену свою предоставит?
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acer2003
1485580099
Глушакову надо больше на тренировках сосредоточиться,а не раздовать интервью. Возомнил себя великим игроком...
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yaran56
1485585947
Вот взрастили еще одного депутата, языком мелет словно помело.
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aurora5858
1485585966
Нужно составить сборную из чугунков-однозначно будут сильнее
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Болельщик Реал Мадрида
1485604437
А по классу почти все иностранцы, превосходят Российских игроков, в том числе и тебя Денис!
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APchelov
1485609145
Не. Не будет толку от этого глушака. Слишком болтлив, как и дзюба. На их место в сборной придут тихие натуралы, те, что по-русски ни бум-бум )))
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