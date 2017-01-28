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    Глушаков: «Есть смысл предоставлять гражданство легионеру, если он на две головы выше россиянина»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о своем отношении к натурализации иностранных игроков. По его мнению, в сборной России должны выступать только те легионеры, которые значительно превосходят в классе российских футболистов.

    — Как вы относитесь к натурализации легионеров для российской сборной?

    — Если легионер на две головы выше нашего футболиста, тогда еще есть какой-то смысл предоставить ему гражданство и взять в сборную. А в целом российских игроков у нас достаточно.

    Источник: ФК «Спартак»

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    28.01.2017 07:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 января 2017, 16:12

      Не. Не будет толку от этого глушака. Слишком болтлив, как и дзюба. На их место в сборной придут тихие натуралы, те, что по-русски ни бум-бум )))

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 28 января 2017, 14:53

      А по классу почти все иностранцы, превосходят Российских игроков, в том числе и тебя Денис!

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 28 января 2017, 09:46

      Нужно составить сборную из чугунков-однозначно будут сильнее

      -1
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      Рейтинг: +365

      yaran56 28 января 2017, 09:45

      Вот взрастили еще одного депутата, языком мелет словно помело.

      3
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      Рейтинг: +816

      diktatop > yaran56 28 января 2017, 10:31

      но он делает для своего города больше чем депутаты...

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 28 января 2017, 08:08

      Глушакову надо больше на тренировках сосредоточиться,а не раздовать интервью. Возомнил себя великим игроком...

      7
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      Рейтинг: +108

      dimsok > acer2003 28 января 2017, 09:06

      Согласен, что-то рас.....лся в последнее время, так и до Китая не далеко. Сосредоточься на тренировках Денис!

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 28 января 2017, 07:28

      Если самец сильнее, может и жену свою предоставит?

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