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    Глушаков попросил партнеров по «Спартаку» подарить ему золото чемпионата

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков, сегодня празднующий свое 30-летие, пожелал в подарок золотые медали чемпионата России.

    «Могу назвать себя счастливым человеком, потому что играю в «Спартаке». В подарок хочу то, что мы пока не закончили, но очень надеюсь, что довершим в мае. Давайте хорошо поработаем!» – сказал Глушаков.

    Напомним, что на зимний перерыв «Спартак» ушел лидером чемпионата, опережая идущий вторым «Зенит» на пять очков.

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    Источник: Instagram

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    27.01.2017 23:08
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 28 января 2017, 09:20

      а слушают не все внимательно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Vizual 28 января 2017, 09:18

      Удачи!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 28 января 2017, 06:53

      Вперёд, Спартак!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 28 января 2017, 06:12

      Молодец Глушаков, но самому надо стараться!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 28 января 2017, 01:05

      отличный подарок - лучший!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      илья 009 28 января 2017, 00:51

      С днем рождения!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Мескини 28 января 2017, 00:49

      Нет сомнений!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      лёха72 28 января 2017, 00:45

      ПОДАРЯТ

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 28 января 2017, 00:21

      С клубом крокодилов тебя, капитан!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 28 января 2017, 00:16

      Придётся всей командой скинутся...

      0
      Ответить
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