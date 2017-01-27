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  • Глушаков попросил партнеров по «Спартаку» подарить ему золото чемпионата

Глушаков попросил партнеров по «Спартаку» подарить ему золото чемпионата

27 января 2017, 23:08
16

Капитан «Спартака» Денис Глушаков, сегодня празднующий свое 30-летие, пожелал в подарок золотые медали чемпионата России.

«Могу назвать себя счастливым человеком, потому что играю в «Спартаке». В подарок хочу то, что мы пока не закончили, но очень надеюсь, что довершим в мае. Давайте хорошо поработаем!» – сказал Глушаков.

Напомним, что на зимний перерыв «Спартак» ушел лидером чемпионата, опережая идущий вторым «Зенит» на пять очков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (16)
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Houston
1485548271
Твоими молитвами Денис!!! ОУКБ
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alll-1
1485548600
сам продолжай в том же духе Вперед Спартак!!!
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ivanthebest
1485550453
Глушак, всё верно сказал... С днюхой кэп! Но, с одним уточнением, это будет подарок не только для него и команды, но и для всех нас красно-белых! Ведь сколько мы этого ждём, не описать никакими словами!
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filosof sparty
1485552062
С клубом крокодилов тебя, капитан!
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лёха72
1485553521
ПОДАРЯТ
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илья 009
1485553895
С днем рождения!
Ответить
B.G.
1485554757
отличный подарок - лучший!
Ответить
agrmark
1485573178
Молодец Глушаков, но самому надо стараться!
Ответить
bafor
1485575639
Вперёд, Спартак!
Ответить
Vizual
1485584321
Удачи!!!
Ответить
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