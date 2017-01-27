Глушаков попросил партнеров по «Спартаку» подарить ему золото чемпионата

Капитан «Спартака» Денис Глушаков, сегодня празднующий свое 30-летие, пожелал в подарок золотые медали чемпионата России.

«Могу назвать себя счастливым человеком, потому что играю в «Спартаке». В подарок хочу то, что мы пока не закончили, но очень надеюсь, что довершим в мае. Давайте хорошо поработаем!» – сказал Глушаков.

Напомним, что на зимний перерыв «Спартак» ушел лидером чемпионата, опережая идущий вторым «Зенит» на пять очков.