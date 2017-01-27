Пато будет зарабатывать в Китае 6,5 миллиона в год

Сделка по переходу нападающего «Вильярреала» Алешандре Пато в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» близка к завершению.

По существующей информации, трансфер бразильца обойдется клубу Фабио Каннаваро в 18 миллионов евро, а сам Пато будет зарабатывать в Поднебесной 6,5 миллиона евро в год.

Напомним, что в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Пато будет выступать вместе с бывшим полузащитником «Зенита» Акселем Витселем.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел за «Вильярреал» 14 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.