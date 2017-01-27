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    «Зенит» может обменять Могилевца на Нобоа

    «Зенит» по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа. Сообщается, что ради покупки эквадорского футболиста руководство сине-бело-голубых готово отпустить в донской клуб хавбека Павла Могилевца.

    «Зенит» вел переговоры по Нобоа летом, договоренность существует и сейчас. «Ростов» готов отпустить эквадорца, потому что через полгода у него истекает срок контракта. К тому же рассматривается вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой. Но и ростовчане не готовы долго ждать, потому что хотят понять, на кого рассчитывать в Лиге Европы», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Рыночная стоимость Нобоа составляет 6 миллионов евро, тогда как Могилевец оценивается в 3,8 миллиона.

    Источник: ТАСС

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    27.01.2017 16:07
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +16

      richardwili 31 января 2017, 23:48

      лучше пусть доиграет эти 1.5 года в ЛЕ надо проявить Ростову

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 28 января 2017, 10:06

      Неравноценно..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 28 января 2017, 03:24

      и Нобоа останется, и Могилевец придет

      1
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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 28 января 2017, 01:13

      норм, раз Нобоа лыжи навострил... его эпопея с Динамо ни чему не научила)))

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 27 января 2017, 20:04

      Утка. Не будет этого трансфера. Могилевец молод и талантлив,а Нобоа игрок момента.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > TRELL 27 января 2017, 20:52

      этому молодому и талантливому чуть меньше, чем кокорину лет... а Нобоа уже несколько сезоном демонтрирует хороший уровень... у него был спад в Динамо, но до этого в Рубине именно он был ведущим игроком, а теперь и в Ростове...

      0
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      Рейтинг: +939

      Riot Zero 27 января 2017, 19:07

      К Могилевцу добавьте Рязанценва и 1,5 ляма евро и можно отпускать Криса.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 27 января 2017, 19:07

      Не отдадут,сейчас он нужен!

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 27 января 2017, 18:40

      Понятно зачем это нужно Могилевцу все таки для любого игрока всегда лучше играть в добротной команде с хорошим тренером да еще как минимум два матча в Еврокубках.Также понятно зачем это Ростову поменять молодого игрока на возрастного иностранца да еще плюс деньги а вот зачем это Зениту не совсем понятно.Нобоа зарекомендовал себя исключительно как игрок Бердыева.Ни в Динамо ни в ПАОКе у него откровенно не пошло.

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 27 января 2017, 18:33

      Кто это интересно Могилевца так оценил??? 3,8 млн- это очень круто...За эти деньги можно опытного хава из Европы взять...Ну а Нобоа реально стоит 6 лямов...Тут сомневаться не приходится...Бавария подтвердит...

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      Рейтинг: +2773

      волчарик > zico2205 27 января 2017, 19:04

      конечно всегда кажется что свои дороже. а если серьезно то сейчас для ростова это прибыль,а летом один уйдет бесплатно а второго придется покупать

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      Рейтинг: +2773

      волчарик > Klaido 27 января 2017, 19:37

      вопрос приоритетов,только не пойму зачем он зениту. какая то мутная история-по моему никто не знает чего хочет

      0
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      Рейтинг: +415

      radga 27 января 2017, 18:24

      Дайте играть Могилевцу. Сколько можно держать парня (с определенным талантом) на банке? Отдайте Бекиевичу, он из него сделает классного игрока.

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      Рейтинг: +415

      radga > Klaido 27 января 2017, 19:47

      Соглашусь. зенит - могильник перспективных.

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Klaido 27 января 2017, 21:04

      Не в обиду,но Спартак тоже такой хренью занимается.

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      Рейтинг: +415

      radga > Yurok161 28 января 2017, 07:05

      Спартак тоже болеет этим, но надо отдать должное Спартак отдает игроков в аренды, ну а кто не смог расскрыться продает в другие клубы. Посмотри сколько выпускников спартаковской школы играю и РФПЛ, ФНЛ.

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