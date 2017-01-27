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«Зенит» может обменять Могилевца на Нобоа

27 января 2017, 16:07
30

«Зенит» по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа. Сообщается, что ради покупки эквадорского футболиста руководство сине-бело-голубых готово отпустить в донской клуб хавбека Павла Могилевца.

«Зенит» вел переговоры по Нобоа летом, договоренность существует и сейчас. «Ростов» готов отпустить эквадорца, потому что через полгода у него истекает срок контракта. К тому же рассматривается вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой. Но и ростовчане не готовы долго ждать, потому что хотят понять, на кого рассчитывать в Лиге Европы», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Рыночная стоимость Нобоа составляет 6 миллионов евро, тогда как Могилевец оценивается в 3,8 миллиона.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Ростов Нобоа Кристиан Могилевец Павел
Комментарии (30)
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Joko21
1485523064
если Нобоа не собирается продлевать контракт, то это действительно лучший вариант для обоих клубов
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alp
1485523220
Лучше бы из Могилевца сделали Нобоа...
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neveldomha
1485525366
6 лямов за Нобоа? Ну если только в песо.
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igorek25
1485526448
Зенит, как пылесос на средства "народного достояния"....
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Nevsky_RU
1485528169
мда... молодого питерского парня, на эквадорского пенсионера. Отличная замута...
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radga
1485530664
Дайте играть Могилевцу. Сколько можно держать парня (с определенным талантом) на банке? Отдайте Бекиевичу, он из него сделает классного игрока.
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zico2205
1485531212
Кто это интересно Могилевца так оценил??? 3,8 млн- это очень круто...За эти деньги можно опытного хава из Европы взять...Ну а Нобоа реально стоит 6 лямов...Тут сомневаться не приходится...Бавария подтвердит...
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hevbn 28
1485531621
Понятно зачем это нужно Могилевцу все таки для любого игрока всегда лучше играть в добротной команде с хорошим тренером да еще как минимум два матча в Еврокубках.Также понятно зачем это Ростову поменять молодого игрока на возрастного иностранца да еще плюс деньги а вот зачем это Зениту не совсем понятно.Нобоа зарекомендовал себя исключительно как игрок Бердыева.Ни в Динамо ни в ПАОКе у него откровенно не пошло.
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compka
1485563094
и Нобоа останется, и Могилевец придет
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richardwili
1485895680
лучше пусть доиграет эти 1.5 года в ЛЕ надо проявить Ростову
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