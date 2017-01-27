«Зенит» может обменять Могилевца на Нобоа

«Зенит» по-прежнему заинтересован в приобретении полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа. Сообщается, что ради покупки эквадорского футболиста руководство сине-бело-голубых готово отпустить в донской клуб хавбека Павла Могилевца.

«Зенит» вел переговоры по Нобоа летом, договоренность существует и сейчас. «Ростов» готов отпустить эквадорца, потому что через полгода у него истекает срок контракта. К тому же рассматривается вариант с обменом на Павла Могилевца с доплатой. Но и ростовчане не готовы долго ждать, потому что хотят понять, на кого рассчитывать в Лиге Европы», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Рыночная стоимость Нобоа составляет 6 миллионов евро, тогда как Могилевец оценивается в 3,8 миллиона.