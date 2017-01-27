Деулофеу по ошибке пожелал «Милану» проиграть «Удинезе»

Нападающий Жерар Деулофеу, перешедший этой зимой в «Милан» на правах аренды из «Эвертона», поблагодарил болельщиков за теплый прием в матче 1/2 финала Кубка Италии с «Ювентусом» (1:2). 22-летний испанец по ошибке пожелал своей команде потерпеть поражение в следующем матче против «Удинезе».

«Спасибо всем за теплый прием. Стыдно за вчерашнее поражение, но в воскресенье у нас будет еще одно», – сообщил Деулофеу на итальянском языке.