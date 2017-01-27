Маурисио может сменить «Зенит» на клуб из АПЛ

Полузащитник «Зенита» Маурисио может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Сообщается, что в услугах бразильца заинтересован «Халл Сити», который уже сделал сине-бело-голубым предложение о трансфере футболиста.

«По Маурисио есть вариант с «Халл Сити», вчера «Зенит» получил конкретное предложение. Ситуация должна разрешиться до 31 января», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что на Маурисио также претендуют «Фиорентина», «Ницца» и «Бордо».

Контракт 28-летнего хавбека с петербургским клубом рассчитан до лета 2019 года.