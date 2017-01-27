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Маурисио может сменить «Зенит» на клуб из АПЛ

27 января 2017, 13:05
8

Полузащитник «Зенита» Маурисио может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Сообщается, что в услугах бразильца заинтересован «Халл Сити», который уже сделал сине-бело-голубым предложение о трансфере футболиста.

«По Маурисио есть вариант с «Халл Сити», вчера «Зенит» получил конкретное предложение. Ситуация должна разрешиться до 31 января», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что на Маурисио также претендуют «Фиорентина», «Ницца» и «Бордо».

Контракт 28-летнего хавбека с петербургским клубом рассчитан до лета 2019 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Халл Сити Маурисио
Комментарии (8)
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Fju-2
1485512194
А ему дадут разрешение на работу в Англии?
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порт
1485512255
Да можно и продать.Вроде как не очень блещет.
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Deo
1485513067
Совсем за идиотов держат людей. Не будет его в Англии.
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Dimon013
1485516062
Луческу любит бразильцев) не продаст)
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zico2205
1485516506
Скорее всего уйдет во Францию....
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alexis02lion
1485517967
Лучше во Францию, хотя можно к товарищу Ньяссу, он теперь тоже обитает в Халле наряду со старым знакомым Якуповичем. Если уедет, то Халл будет реально рубиться за прописку в АПЛ, а потому Лестеру реально могут прийти кранты и они вылетят сразу после выигрыша титула.
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Dgad
1485519744
Хороший футболист, странно что в Зените ему не дают играть, по мне так он лучше Хави Гарсии
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Nevsky_RU
1485527904
Лимит вообще вещь!!! Норм легов выкупают с чемпа, т.к. у них проблемы с игровой практикой из-за лимита, на их место или мэйд ин раша дровосеков с зарплатами по несколько лямов евро из-за паспорта, или легов ниже уровнем, ибо селекцией наши клубы не блещут, да и сложно в РФПЛ перспективного игрока заманить.
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