Маурисио может сменить «Зенит» на клуб из АПЛ

Лимит вообще вещь!!! Норм легов выкупают с чемпа, т.к. у них проблемы с игровой практикой из-за лимита, на их место или мэйд ин раша дровосеков с зарплатами по несколько лямов евро из-за паспорта, или легов ниже уровнем, ибо селекцией наши клубы не блещут, да и сложно в РФПЛ перспективного игрока заманить.
Полузащитник «Зенита» Маурисио может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Сообщается, что в услугах бразильца заинтересован «Халл Сити», который уже сделал сине-бело-голубым предложение о трансфере футболиста.
«По Маурисио есть вариант с «Халл Сити», вчера «Зенит» получил конкретное предложение. Ситуация должна разрешиться до 31 января», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что на Маурисио также претендуют «Фиорентина», «Ницца» и «Бордо».
Контракт 28-летнего хавбека с петербургским клубом рассчитан до лета 2019 года.