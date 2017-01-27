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    Маурисио может сменить «Зенит» на клуб из АПЛ

    Полузащитник «Зенита» Маурисио может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Сообщается, что в услугах бразильца заинтересован «Халл Сити», который уже сделал сине-бело-голубым предложение о трансфере футболиста.

    «По Маурисио есть вариант с «Халл Сити», вчера «Зенит» получил конкретное предложение. Ситуация должна разрешиться до 31 января», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Ранее сообщалось, что на Маурисио также претендуют «Фиорентина», «Ницца» и «Бордо».

    Контракт 28-летнего хавбека с петербургским клубом рассчитан до лета 2019 года.

    Источник: ТАСС

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    27.01.2017 13:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 27 января 2017, 17:38

      Лимит вообще вещь!!! Норм легов выкупают с чемпа, т.к. у них проблемы с игровой практикой из-за лимита, на их место или мэйд ин раша дровосеков с зарплатами по несколько лямов евро из-за паспорта, или легов ниже уровнем, ибо селекцией наши клубы не блещут, да и сложно в РФПЛ перспективного игрока заманить.

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 27 января 2017, 15:22

      Хороший футболист, странно что в Зените ему не дают играть, по мне так он лучше Хави Гарсии

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 27 января 2017, 14:52

      Лучше во Францию, хотя можно к товарищу Ньяссу, он теперь тоже обитает в Халле наряду со старым знакомым Якуповичем. Если уедет, то Халл будет реально рубиться за прописку в АПЛ, а потому Лестеру реально могут прийти кранты и они вылетят сразу после выигрыша титула.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 27 января 2017, 14:28

      Скорее всего уйдет во Францию....

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 27 января 2017, 14:21

      Луческу любит бразильцев) не продаст)

      0
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      Рейтинг: +44

      Deo 27 января 2017, 13:31

      Совсем за идиотов держат людей. Не будет его в Англии.

      -1
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      Рейтинг: +6306

      порт 27 января 2017, 13:17

      Да можно и продать.Вроде как не очень блещет.

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 27 января 2017, 13:16

      А ему дадут разрешение на работу в Англии?

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