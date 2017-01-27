Хесе хочет перейти в «Лас-Пальмас»

Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес в ближайшее время может оформить переход в «Лас-Пальмас». В данный момент стороны ведут переговоры.

«Лас-Пальмас» вряд ли может конкурировать с клубами, претендующими на Хесе. Но сейчас речь идет об игроке, который сам хочет играть в нашей команде, и «Лас-Пальмас» готов приложить усилия к тому, чтобы это случилось.

В кратчайшие сроки данный вопрос должен проясниться. Нам следует проявлять уважение к «ПСЖ», а Хесе понимает, что такой трансфер должен устраивать все стороны. Но могу сказать, что Хесе еще никогда не был так близок к переходу в «Лас-Пальмас», – приводит слова президента испанского клуба Мигеля Анхеля Рамиреса Cadena Ser.

В текущем сезоне Хесе принял участие в девяти матчах «ПСЖ». В них он забил один гол.