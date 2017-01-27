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    Хесе хочет перейти в «Лас-Пальмас»

    Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес в ближайшее время может оформить переход в «Лас-Пальмас». В данный момент стороны ведут переговоры.

    «Лас-Пальмас» вряд ли может конкурировать с клубами, претендующими на Хесе. Но сейчас речь идет об игроке, который сам хочет играть в нашей команде, и «Лас-Пальмас» готов приложить усилия к тому, чтобы это случилось.

    В кратчайшие сроки данный вопрос должен проясниться. Нам следует проявлять уважение к «ПСЖ», а Хесе понимает, что такой трансфер должен устраивать все стороны. Но могу сказать, что Хесе еще никогда не был так близок к переходу в «Лас-Пальмас», – приводит слова президента испанского клуба Мигеля Анхеля Рамиреса Cadena Ser.

    В текущем сезоне Хесе принял участие в девяти матчах «ПСЖ». В них он забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2017 08:23
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