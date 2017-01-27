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    Альба: «Всегда желаю поражений «Реалу»

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба не скрывает, что рад вылету мадридского «Реала» из Кубка Испании.

    «Бывают так, что команда, которая не проходит очередной этап турнира, начинает принижать его значение. Но все понимают, что это лишь оправдание. Это же касается и Кубка Испании, когда говорят, что он не представляет собой ничего важного.

    «Реал»? Учитывая, что я являюсь представителем «Барселоны», я всегда желаю поражений «Реалу», – заявил Альба.

    Напомним, что «Реал» в четвертьфинале Кубка Испании уступил «Сельте», а «Барселона», обыграв «Реал Сосьедад», пробилась в полуфинал турнира.

    Источник: Marca

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    27.01.2017 08:05
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 27 января 2017, 11:54

      Это нормально.И взаимно

      -1
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