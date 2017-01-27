Луис Энрике: «Денис Суарес мог бы заменить Иньесту»

Главный тренер«Барселоны» Луис Энрике после кубкового матча с «Реал Сосьедад» оценил действия на поле полузащитника Дениса Суареса.

«Да, Денис Суарес мог бы заменить Иньесту, но для этого он должен прогрессировать. При этом все понимают, что Иньеста – это своего рода Гарри Поттер, который творит магию. Сложно найти еще одного такого же футболиста.

И все же я рассчитываю на то, что Денис сможет стать со временем ему заменой. Он должен стать более эффективным. Он умеет работать с мячом, но еще и может делать это без мяча. Это очень важно в современном футболе», – приводит слова Энрике Sport.es.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал Сосьедад» закончился со счетом 5:2.