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    Луис Энрике: «Денис Суарес мог бы заменить Иньесту»

    Главный тренер«Барселоны» Луис Энрике после кубкового матча с «Реал Сосьедад» оценил действия на поле полузащитника Дениса Суареса.

    «Да, Денис Суарес мог бы заменить Иньесту, но для этого он должен прогрессировать. При этом все понимают, что Иньеста – это своего рода Гарри Поттер, который творит магию. Сложно найти еще одного такого же футболиста.

    И все же я рассчитываю на то, что Денис сможет стать со временем ему заменой. Он должен стать более эффективным. Он умеет работать с мячом, но еще и может делать это без мяча. Это очень важно в современном футболе», – приводит слова Энрике Sport.es.

    Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал Сосьедад» закончился со счетом 5:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2017 06:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 27 января 2017, 07:06

      не сможет, другой стиль у игрока, нет умения держать мяч и вести игру как иньеста

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