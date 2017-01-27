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    Денис Суарес: «В «Барселоне» я чувствую себя на своем месте»

    Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес отметился двумя забитыми голами в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании против «Реал Сосьедад» (5:2).

    «Да, у меня есть особая связь с Месси, когда я играю выхожу на поле с ним. Думаю, что у нас все получается правильно. В этой команде я чувствую себя на своем месте.

    Мы доминировали в игре от начала и до конца, хотя на нас было оказано серьезно давление после первого гола. У нас есть три отличных атакующих игрока, которые могут доставить проблемы любому сопернику», – приводит слова Суареса BeIN Sports.

    Напомним, что 23-летний футболист перебрался в «Барселону» прошедшим летом. В текущем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2017 06:16
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