Обертан может сменить «Анжи» на «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Анжи» Габриэль Обертан во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Кристал Пэлас». По информации источника, на 27-летнего француза также претендуют «Бурсаспор», «Легия» и греческий АЕК.

Ранее сообщалось, что махачкалинский клуб из-за финансовых трудностей готов бесплатно отпустить ряд ведущих игроков, включая Обертана, в другие команды.

В нынешнем сезоне Обертан провел за «Анжи» в РФПЛ восемь матчей, в которых забил один гол и заработал три желтые карточки.