Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Селтик» отказался продавать своего вратаря в «Челси» за 3 миллиона

    Голкипер «Селтика» Крейг Гордон попал в сферу интересов «Челси». Как сообщает источник, лондонский клуб сделал шотландцам официальное предложение в размере 3 миллионов фунтов стерлингов, однако получил отказ.

    Сообщается, что главный тренер клуба из Глазго Брендан Роджерс лично выступил против продажи 34-летнего футболиста. В нынешнем сезоне голкипер провел за «Селтик» в шотландской Премьер-лиге 18 матчей, в 11-ти из которых не пропустил голов.

    Отметим, что синие рассматривают Гордона в качестве замену Асмиру Беговичу, который в ближайшее время за 10 миллионов может перейти в «Борнмут».

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2017 23:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 27 января 2017, 08:23

      глупости такого возрастного вратаря приобретать это сумасшествие

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11