«Селтик» отказался продавать своего вратаря в «Челси» за 3 миллиона

Голкипер «Селтика» Крейг Гордон попал в сферу интересов «Челси». Как сообщает источник, лондонский клуб сделал шотландцам официальное предложение в размере 3 миллионов фунтов стерлингов, однако получил отказ.

Сообщается, что главный тренер клуба из Глазго Брендан Роджерс лично выступил против продажи 34-летнего футболиста. В нынешнем сезоне голкипер провел за «Селтик» в шотландской Премьер-лиге 18 матчей, в 11-ти из которых не пропустил голов.

Отметим, что синие рассматривают Гордона в качестве замену Асмиру Беговичу, который в ближайшее время за 10 миллионов может перейти в «Борнмут».