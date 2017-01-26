«Челси» может заплатить «Баварии» за Видаля 56 миллионов

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль может продолжить карьеру в «Челси». По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 29-летнего чилийца 56 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что сделка может состояться во время летнего трансферного окна.

Отметим, что недавно главный тренер мюнхенского клуба Карло Анчелотти назвал переход Видаля в «Челси» «полной ерундой». В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Баварию» в Бундеслиге 15 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч.