Защитник «Спартака» Сердар Таски попал в сферу интересов «Саутгемптона». По информации источника, английский клуб находится в поисках усиления линии обороны в связи с травмой защитника Вирджила ван Дейка, который выбыл из строя примерно на три месяца.

Ранее сообщалось, что Таски во второй половине сезона проведет переговоры о продлении контракта с красно-белыми. Действующее соглашение футболиста с московским клубом истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне защитник провел за «Спартак» в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.