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    Таски попал в сферу интересов «Саутгемптона»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски попал в сферу интересов «Саутгемптона». По информации источника, английский клуб находится в поисках усиления линии обороны в связи с травмой защитника Вирджила ван Дейка, который выбыл из строя примерно на три месяца.

    Ранее сообщалось, что Таски во второй половине сезона проведет переговоры о продлении контракта с красно-белыми. Действующее соглашение футболиста с московским клубом истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне защитник провел за «Спартак» в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Daily Mail

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    26.01.2017 21:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 января 2017, 23:39

      За 5 лямов можно и отдать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 26 января 2017, 22:50

      Источник: Халк летом может вернуться в «Зенит»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 26 января 2017, 22:04

      Сомнительно.

      -2
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