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    Орещук: «Слышал, что Китай интересуется Дзюбой, Промесом, Зе Луишем и Жулиано»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что футболистами «Спартака» и «Зенита» интересуются в чемпионате Китая. В частности, речь идет о нападающих Артеме Дзюбе и Зе Луише, а также о полузащитниках Квинси Промесе и Жулиано.

    «Слышал, что Китай интересуется Дзюбой, Промесом, Зе Луишем и Жулиано. Но понятно, что никого из них клубы не отпустят», – сказал Орещук.

    Напомним, ранее сообщалось, что Дзюба вызвал интерес со стороны сразу нескольких клубов из Поднебесной и может получить рекордный контракт.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2017 20:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 26 января 2017, 22:44

      А это не утка если не утка пусть уходят :))

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