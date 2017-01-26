Орещук: «Слышал, что Китай интересуется Дзюбой, Промесом, Зе Луишем и Жулиано»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что футболистами «Спартака» и «Зенита» интересуются в чемпионате Китая. В частности, речь идет о нападающих Артеме Дзюбе и Зе Луише, а также о полузащитниках Квинси Промесе и Жулиано.

«Слышал, что Китай интересуется Дзюбой, Промесом, Зе Луишем и Жулиано. Но понятно, что никого из них клубы не отпустят», – сказал Орещук.

Напомним, ранее сообщалось, что Дзюба вызвал интерес со стороны сразу нескольких клубов из Поднебесной и может получить рекордный контракт.